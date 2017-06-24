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Русская народная игрушка

Русская народная игрушка

Дорогие друзья! были ли у вас игрушки, а у ваших детей есть игрушки? Конечно, есть! Как вы думаете, были ли они в детстве у ваших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек? Как же выглядели эти игрушки и из чего были сделаны? 
Приглашаем вас с детьми на практическое занятие "Русская народная игрушка".
Вашему вниманию предстанут игрушки, изготовленные согласно традициям мастерами прикладного искусства из разных регионов России. После теоретической части, будет проведен мастер-класс по изготовлению "Куклы на щепке", где каждый ребенок сможет самостоятельно изготовить народную игрушку.

Занятие проведет главный специалист по разделу "Декоративно-прикладное искусство" Евгения Владимировна Ворожцова.

стоимость - по прейскуранту музея.

Дата и время: 24 июня в 16.00
Место: Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли",  ул. Курильская, 42.

Телефон для справок: 31-25-25.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

24 июня, суббота
16:00
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