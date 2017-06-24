Дорогие друзья! были ли у вас игрушки, а у ваших детей есть игрушки? Конечно, есть! Как вы думаете, были ли они в детстве у ваших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек? Как же выглядели эти игрушки и из чего были сделаны?

Приглашаем вас с детьми на практическое занятие "Русская народная игрушка".

Вашему вниманию предстанут игрушки, изготовленные согласно традициям мастерами прикладного искусства из разных регионов России. После теоретической части, будет проведен мастер-класс по изготовлению "Куклы на щепке", где каждый ребенок сможет самостоятельно изготовить народную игрушку.



Занятие проведет главный специалист по разделу "Декоративно-прикладное искусство" Евгения Владимировна Ворожцова.



стоимость - по прейскуранту музея.



Дата и время: 24 июня в 16.00

Место: Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли", ул. Курильская, 42.



Телефон для справок: 31-25-25.