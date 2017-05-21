Российский Азимут 2017

21 мая в Южно-Сахалинске состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Центральный старт в островной столице состоится на площади Славы в 12.00. Торжественная церемония открытия соревнований в 11.45 часов.

Состязания будут проводиться среди спортсменов восьми возрастных групп. Мальчикам 12 лет и младше будет предложено отыскать 7 контрольных пунктов, в свою очередь, девочкам этого же возраста предстоит найти 6 КП (контрольные пункты).

Юноши и девушки в/к 2003-2004 г.р. - 9,8 КП;

Юноши и девушки в/к 2001-2002 г.р. – 12,10 КП;

Юноши и девушки в/к 1999-2000 г.р. – 14,12 КП;

Юноши и девушки в/к 1997-1998 г.р. – 16,13 КП;

Юноши и девушки в/к 1983-1996 г.р. – 16,13 КП;

Юноши и девушки в/к 1963-1982 г.р. – 14,12 КП;

Юноши и девушки в/к 1962 и старше – 11,9 КП;

Победители и призеры в каждой возрастной категории будут награждены медалями и дипломами минспорта России. Победителям соревнований вручаются памятные призы.