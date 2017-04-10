10 апреля в 15:00 в кино-концертном зале «Октябрь» состоится торжественное открытие регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2017».

- Мы сделали сюрприз для участников «Сахалинской СтудВесны». Специальным гостем станет российская певица, автор известных хитов, а также наша землячка Эмма М. Девушка примет участие в работе «Музыкального направления», а также выступит на гала-концерте фестиваля 14 апреля, - рассказали в оргкомитете.

Напомним, что в качестве жюри, в работе фестиваля примут участие выпускники Сахалинской студенческой Весны прошлых лет