Российская студенческая весна - 2017
10 апреля в 15:00 в кино-концертном зале «Октябрь» состоится торжественное открытие регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2017».
- Мы сделали сюрприз для участников «Сахалинской СтудВесны». Специальным гостем станет российская певица, автор известных хитов, а также наша землячка Эмма М. Девушка примет участие в работе «Музыкального направления», а также выступит на гала-концерте фестиваля 14 апреля, - рассказали в оргкомитете.
Напомним, что в качестве жюри, в работе фестиваля примут участие выпускники Сахалинской студенческой Весны прошлых лет
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612
10 апреля, понедельник
15:00
14 апреля, пятница
13:00
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