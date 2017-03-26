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Пробуждение медведя

Пробуждение медведя

Совсем скоро проснется Медведь! И наш Музей приглашает всех на празднование этого дня. Приносите свои поделки, связанные с медведем и примите участие в конкурсе на лучшую поделку. 

Мероприятие пройдет 26 марта в 15:00 в Музее Медведя.

ТРК Сити молл , 5 этаж. Часы работы: среда - пятница с 12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 20.00 (Понедельник, вторник - выходной), тел: 260-597, 22-72-83.

Где и когда?
Музей медведя

Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597

26 марта, воскресенье
15:00
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