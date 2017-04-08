Ярмарочный сезон стартует в Южно-Сахалинске. Откроет его предпасхальная сельскохозяйственная ярмарка, которая 9 апреля с 10.00 до 16.00 пройдет на парковке около храма на ул. Горького, южнее площади Победы.

Жители и гости областного центра смогут приобрести яйца и весь ассортимент птицефабрики «Островная» по ценам от производителя, а также домашние куриные и перепелиные яйца от владельцев личных подсобных хозяйств. Стоит отметить, что на ярмарке будет организован пост ветеринарного контроля.

Местные сельхозтоваропроизводители представят широкий ассортимент продукции: охлажденную свинину и говядину, молоко и молочную продукцию, овощи и картофель, рыбу и морепродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия по доступным ценам. Также можно будет купить пасхальную атрибутику.

Кроме того, в преддверии Пасхи пройдут еще две сельскохозяйственные ярмарки - 15 и 16 апреля. Они также разместятся на парковке около храма на ул. Горького и будут работать с 10.00 до 16.00.

Всю представленную на ярмарках продукцию на месте будет освящать священнослужитель епархии