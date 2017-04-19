Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает жителей и гостей острова на мероприятие, посвященное празднованию Пасхи «Праздник праздников и торжество торжеств»

Пасха – самый радостный и почитаемый христианский праздник в России, к нему готовятся заранее: убирают в домах, красят яйца, готовят праздничную трапезу. С первого дня Пасхальной недели девицы и молодые парни, надевали лучшие одежды, выходили из домов и улицы наполнялись веселыми, здоровыми и радостными людьми: все рады красной весне и теплому солнышку, ведь с Пасхи открывался сезон молодежных игр и хороводов.

Участники мероприятия узнают об истории возникновения Пасхи и обычаях ее празднования, а также смогут принять участие в традиционных пасхальных играх и мастер-классе по изготовлению тряпичной пасхальной куклы.

Украшением мероприятия станет выступление ансамбля детской школы искусств «Этнос», руководитель – Елена Ивановна Алешко.

Мероприятие проходит в рамках грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился».

Участие в мероприятии бесплатно, регистрация – обязательна!

Записаться можно по телефону: 31-25-25 (со вторника по пятницу, с 11.00 до 17.00)

Всю подробную информацию можно получить по телефону: 31-25-25, 72-36-43

Адрес: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru