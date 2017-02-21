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Поют дети России

Поют дети России

Муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 22 февраля пройдет во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 13 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 20, кабинет № 33а. Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-74-57 либо по электронному адресу: tereshenko-alena07@mail.ru.

К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Организаторы мероприятия определили для выступающих две категории: «Академические хоры» и «Народное хоровое пение». Программа участников должна состоять не более чем из 4 разнохарактерных произведений по следующим номинациям:

  • народная песня, обработка народной песни, духовное произведение;
  • сочинение или аранжировка отечественного композитора-классика;
  • произведение современного отечественного автора;
  • сочинение отечественного композитора патриотического содержания, написанное после 1950 года, желательно произведение о своей малой родине.

Члены жюри, в состав которого войдут музыканты, будут оценивать выступления участников по следующим критериям: создание художественного образа произведения; техника и мастерство исполнения, чувство ритма и дикция; чистота интонирования, выразительность музыкального исполнения; сценическая культура, костюм; соответствие репертуара возрасту и вокальным и хоровым данным исполнителей.

Коллективы-победители делегируются на региональный этап фестиваля, который 17-18 апреля 2017 года пройдет в Южно-Сахалинске.

Где и когда?
Дворец детского (юношеского) творчества

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 20, тел. (4242) 72-77-05 - справочная

22 февраля, среда
00:00
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