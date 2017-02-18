Традиционный, ежегодный конкурс снежных фигур «Поляна любви», который проводят газета «Телемир», сайт АСТВ и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, состоится 18 февраля.

Мы приглашаем всех желающих прийти 18 февраля в 12.00 на озеро Верхнее в городском парке и выразить свои нежные чувства посредством снежных фигур. Каких именно - решать только вам.

Как всегда, победителей и участников ждут призы и подарки от партнеров акции. В этом году ими стали:

- Компания «ДомСтройКомплект», которая занимается возведением частных домов любого размера в любое время года

- и магазин «Зоки», где вы можете приобрести множество развивающих игр, интересных и полезных книг и многое другое для своих детей.

Если же не уверенны в своем мастерстве, приходите просто посмотреть, как будут лепить другие. Обещаем, вас впечатлит происходящее и наверняка появится желание принять участие в конкурсе в следующий раз.

Приветствуются и группы поддержки участников конкурса. В этом году на «Поляне» всех ждет горячий приём!

Используйте свой выходной с пользой!

Телефон для справок и предварительной записи команд: 49-16-06.

P.S. В случае плохой погоды (метель), конкурс переносится на неделю.