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Поляна любви

Поляна любви

Традиционный, ежегодный конкурс снежных фигур «Поляна любви», который проводят газета «Телемир», сайт АСТВ и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, состоится 18 февраля.

Мы приглашаем всех желающих прийти 18 февраля в 12.00 на озеро Верхнее в городском парке и выразить свои нежные чувства посредством снежных фигур. Каких именно - решать только вам.

Как всегда, победителей  и участников ждут призы и подарки от партнеров акции. В этом году ими стали:

- Компания «ДомСтройКомплект», которая занимается возведением частных домов любого размера в любое время года

- и магазин «Зоки», где вы можете приобрести множество развивающих игр, интересных и полезных книг и многое другое для своих детей.

Если же не уверенны в своем мастерстве, приходите просто посмотреть, как будут лепить другие. Обещаем, вас впечатлит происходящее и наверняка появится желание принять участие в конкурсе в следующий раз.

Приветствуются и группы поддержки участников конкурса. В этом году на «Поляне» всех ждет горячий приём!

Используйте свой выходной с пользой!

Телефон для справок и предварительной записи команд: 49-16-06.

 

P.S. В случае плохой погоды (метель), конкурс переносится на неделю.

 

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

18 февраля, суббота
12:00
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Комментарии
Ирина Логвинова
Написано 7 февраля 2016, в 14:38
Так прикольно на фото мой сынуля и племянница! В этом году точно пойдем!
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