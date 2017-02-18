Поляна любви
Традиционный, ежегодный конкурс снежных фигур «Поляна любви», который проводят газета «Телемир», сайт АСТВ и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, состоится 18 февраля.
Мы приглашаем всех желающих прийти 18 февраля в 12.00 на озеро Верхнее в городском парке и выразить свои нежные чувства посредством снежных фигур. Каких именно - решать только вам.
Как всегда, победителей и участников ждут призы и подарки от партнеров акции. В этом году ими стали:
- Компания «ДомСтройКомплект», которая занимается возведением частных домов любого размера в любое время года
- и магазин «Зоки», где вы можете приобрести множество развивающих игр, интересных и полезных книг и многое другое для своих детей.
Если же не уверенны в своем мастерстве, приходите просто посмотреть, как будут лепить другие. Обещаем, вас впечатлит происходящее и наверняка появится желание принять участие в конкурсе в следующий раз.
Приветствуются и группы поддержки участников конкурса. В этом году на «Поляне» всех ждет горячий приём!
Используйте свой выходной с пользой!
Телефон для справок и предварительной записи команд: 49-16-06.
P.S. В случае плохой погоды (метель), конкурс переносится на неделю.
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575