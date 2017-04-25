Сахалинский Музей Медведя приглашает в клуб Поделкин-Самоделкин, в котором проходят творческие мастер классы:



Мы рады предложить Вам мастер-классы:

• мыловарение

• декоративные свечи своими руками

• гончарная мастерская и лепка из глины (необходима предварительная запись)

• песочная аппликация

• роспись по дереву

• шипучая соль для ванны

• роспись керамики

• народная кукла своими руками (необходима предварительная запись)

• дизайн футболки

• бумажная флористика

• топиарий – декоративное «дерево счастья»

• сладкие букеты из конфет

• мастерская модницы – заколки, ободки, браслеты и броши своими руками

• декупаж – вид творчества, который поможет из обычного предмета создать произведение искусства

• шоколадоварение – шоколад и конфеты ручной работы (необходима предварительная запись)

• открытка своими руками в стиле скрапбукинг



Подробнее и запись на мастер-классы по тел.: 260-597, 22-72-83

Сахалинский Музей Медведя находится, в трк Сити Молл, 5 этаж, вход с территории Парка развлечений ИграMix, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, (понедельник, вторник – выходной).