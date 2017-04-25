афиша
афиша
Регистрация
Поделкин-Самоделкин

Поделкин-Самоделкин

Сахалинский Музей Медведя приглашает в клуб Поделкин-Самоделкин, в котором проходят творческие мастер классы: 

Мы рады предложить Вам мастер-классы: 
• мыловарение 
• декоративные свечи своими руками 
• гончарная мастерская и лепка из глины (необходима предварительная запись) 
• песочная аппликация 
• роспись по дереву 
• шипучая соль для ванны 
• роспись керамики 
• народная кукла своими руками (необходима предварительная запись) 
• дизайн футболки 
• бумажная флористика 
• топиарий – декоративное «дерево счастья» 
• сладкие букеты из конфет 
• мастерская модницы – заколки, ободки, браслеты и броши своими руками 
• декупаж – вид творчества, который поможет из обычного предмета создать произведение искусства 
• шоколадоварение – шоколад и конфеты ручной работы (необходима предварительная запись) 
• открытка своими руками в стиле скрапбукинг 

Подробнее и запись на мастер-классы по тел.: 260-597, 22-72-83 
Сахалинский Музей Медведя находится, в трк Сити Молл, 5 этаж, вход с территории Парка развлечений ИграMix, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, (понедельник, вторник – выходной).

Где и когда?
Музей медведя

Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597

26 апреля, среда
00:00
 В календарь
 В календарь
27 апреля, четверг
00:00
 В календарь
 В календарь
28 апреля, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
29 апреля, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
30 апреля, воскресенье
00:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Экскурсия выходного дня
Экскурсия выходного дня
Открытый микрофон
Открытый микрофон
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Малыш Гарик
Малыш Гарик
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru