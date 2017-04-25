Поделкин-Самоделкин
Сахалинский Музей Медведя приглашает в клуб Поделкин-Самоделкин, в котором проходят творческие мастер классы:
Мы рады предложить Вам мастер-классы:
• мыловарение
• декоративные свечи своими руками
• гончарная мастерская и лепка из глины (необходима предварительная запись)
• песочная аппликация
• роспись по дереву
• шипучая соль для ванны
• роспись керамики
• народная кукла своими руками (необходима предварительная запись)
• дизайн футболки
• бумажная флористика
• топиарий – декоративное «дерево счастья»
• сладкие букеты из конфет
• мастерская модницы – заколки, ободки, браслеты и броши своими руками
• декупаж – вид творчества, который поможет из обычного предмета создать произведение искусства
• шоколадоварение – шоколад и конфеты ручной работы (необходима предварительная запись)
• открытка своими руками в стиле скрапбукинг
Подробнее и запись на мастер-классы по тел.: 260-597, 22-72-83
Сахалинский Музей Медведя находится, в трк Сити Молл, 5 этаж, вход с территории Парка развлечений ИграMix, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, (понедельник, вторник – выходной).
Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597