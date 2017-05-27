Поделись красотой

Перевоплощение – это всегда фонтан эмоций и впечатлений. Этот день в зоопарке пройдет под знаком аквагрима. Любые аква-гримм-фантазии в этот день будут исполнены мастерами кисти. Достаточно загадать желание – на какого питомца зоопарка хочешь быть похожим и вуа-ля! Вдобавок, о звере твоего аква-гримм-выбора, сотрудники зоопарка расскажут много удивительного и забавного.



Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26