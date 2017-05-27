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Поделись красотой

Поделись красотой

Перевоплощение – это всегда фонтан эмоций и впечатлений. Этот день в зоопарке пройдет под знаком аквагрима. Любые аква-гримм-фантазии в этот день будут исполнены мастерами кисти. Достаточно загадать желание – на какого питомца зоопарка хочешь быть похожим и вуа-ля! Вдобавок, о звере твоего аква-гримм-выбора, сотрудники зоопарка  расскажут много удивительного и забавного.

Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

27 мая, суббота
12:00
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