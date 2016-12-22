Почта деда Мороза

Дорогие друзья!

Уже совсем скоро мы будем встречать самый долгожданный праздник — Новый год! Ожидание сказки, магии, сюрпризов и подарков есть у каждого!

Одним из самых сказочных мест этой зимой в Городском парке станет «Дача Деда Мороза» на озере «Верхнем».

Она распахнет свои двери чуть позже, в период новогодних каникул, а уже сейчас в избушке доброго волшебника Деда Мороза появилась ПОЧТА.

Теперь любой ребенок, который в этом году вел себя хорошо, слушался маму и получал хорошие отметки в школе может написать письмо о своей мечте или самом сокровенном желании и опустить в ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК!

А перед новым годом, когда ящик наполнится, все письма соберут и отправят настоящему Деду Морозу в Великий Устюг!