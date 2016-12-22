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Почта деда Мороза

Почта деда Мороза

Дорогие друзья!

Уже совсем скоро мы будем встречать самый долгожданный праздник — Новый год! Ожидание сказки, магии, сюрпризов и подарков есть у каждого!

Одним из самых сказочных мест этой зимой в Городском парке станет «Дача Деда Мороза» на озере «Верхнем».

Она распахнет свои двери чуть позже, в период новогодних каникул, а уже сейчас в избушке доброго волшебника Деда Мороза появилась ПОЧТА.

Теперь любой ребенок, который в этом году вел себя хорошо, слушался маму и получал хорошие отметки в школе может написать письмо о своей мечте или самом сокровенном желании и опустить в ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК!

А перед новым годом, когда ящик наполнится, все письма соберут и  отправят настоящему Деду Морозу в Великий Устюг!

 
Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

23 декабря, пятница
10:00
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24 декабря, суббота
10:00
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25 декабря, воскресенье
10:00
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26 декабря, понедельник
10:00
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27 декабря, вторник
10:00
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