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По краешку судьбы

По краешку судьбы

27 апреля в 17:30 в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" состоится творческая встреча с сахалинским поэтом и писателем, членом Союза журналистов СССР Иваном Даниловым. Встреча под названием "По краешку судьбы" приурочена к Всемирному дню книги и авторского права.



В рамках творческой встречи пройдёт презентация сборника "Ожидание". Он включает в себя повесть "Звездочка моя ясная", рассказы и стихи. Произведения Ивана Данилова автобиографичны, сюжеты подсказаны самой жизнью и позволяют читателю окунуться в мир человеческих отношений.

В Литературной гостиной музея Иван Данилов расскажет о своем творчестве, зачитает любимые отрывки из произведений и ответит на вопросы гостей. Также будет работать свободный микрофон.

Иван Николаевич Данилов родился в 1959 году в деревне Измайловка Горьковской области. В 1961 году семья Даниловых переехала на Дальний Восток. В 1992 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного университета. В начале 90-х поступил на военную службу по контракту, служил военным комиссаром Углегорска. В настоящее время занимает должность заместителя главы Углегорского городского поселения.

Иван Данилов автор книг "На берегу Татарского пролива", "Жаркий август 45-го", "Чувств не скрываю", автор и составитель литературно-художественного сборника "Углегорск глазами углегорцев".

Вход свободный.

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

27 апреля, четверг
17:30
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