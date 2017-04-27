27 апреля в 17:30 в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" состоится творческая встреча с сахалинским поэтом и писателем, членом Союза журналистов СССР Иваном Даниловым. Встреча под названием "По краешку судьбы" приурочена к Всемирному дню книги и авторского права.





В рамках творческой встречи пройдёт презентация сборника "Ожидание". Он включает в себя повесть "Звездочка моя ясная", рассказы и стихи. Произведения Ивана Данилова автобиографичны, сюжеты подсказаны самой жизнью и позволяют читателю окунуться в мир человеческих отношений.



В Литературной гостиной музея Иван Данилов расскажет о своем творчестве, зачитает любимые отрывки из произведений и ответит на вопросы гостей. Также будет работать свободный микрофон.



Иван Николаевич Данилов родился в 1959 году в деревне Измайловка Горьковской области. В 1961 году семья Даниловых переехала на Дальний Восток. В 1992 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного университета. В начале 90-х поступил на военную службу по контракту, служил военным комиссаром Углегорска. В настоящее время занимает должность заместителя главы Углегорского городского поселения.



Иван Данилов автор книг "На берегу Татарского пролива", "Жаркий август 45-го", "Чувств не скрываю", автор и составитель литературно-художественного сборника "Углегорск глазами углегорцев".



Вход свободный.