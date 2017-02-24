25 февраля южносахалинцев приглашают принять участие в восхождении на пик Смелый (высота 227 метров), посвященное Дню защитника отечества, сообщает СРОО по туризму "Адреналин".



Сбор участников состоится на площади Победы в областном центре в 8:30, в 9:00 - выезд колонны в бухту Тихую, куда участники добираются самостоятельно. Регистрация и инструктаж пройдут с 11:00 до 13:00.

Зарегистрированные участники в сопровождении проводников "Адреналина" будут выходить на маршрут в группах по 15-20 человек.

Каждому туристу с собой необходимо иметь одежду по сезону, обувь без каблуков, запасные варежки, термос с горячим чаем, перекус на день.

По всем вопросам обращаться по тел.: 23-65-10 или 8914-746-12-68 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.