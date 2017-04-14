Пауэрлифтинг

С 15 по 16 апреля в Южно-Сахалинске состоится ежегодный Чемпионат и Первенство Сахалинской области по пауэрлифтингу. Организаторами соревнований выступает сахалинская федерация пауэрлифтинга при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Оценивать выступления островных спортсменов будут почетные гости, судьи всероссийской категории из Хабаровска Светлана Дедюля и Игорь Постников.

Стоит отметить, что Светлана Дедюля является заслуженным мастером спорта России по пауэрлифтингу. В одном из упражнений силового троеборья — тяге — установила рекорд Европы в своей весовой категории, осилив 247,5 килограммов. Светлана является одной из самых титулованных спортсменок планеты в силовом троеборье. В ее активе золотые медали мировых соревнований, других Международных престижных турниров. Игорь Постников — чемпион России 2015 года по классическому троеборью.

Ожидается, что в соревнованиях примет участие более 70 спортсменов со всей Сахалинской области.

Начало турнира в 10.00, в дворце спорта «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29)