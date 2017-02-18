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Открытка к 23 февраля

Открытка к 23 февраля

В процессе мастер-класса участники познакомятся с историей коллажа и известными произведениями художников от Пабло Пикассо до Александра Родченко. Коллажная техника помогает увидеть в предмете то, что на первый взгляд неочевидно и развивает новое видение повседневного окружения. При соблюдении художественных законов создания коллажа и использовании основ построения композиции, вы создадите произведение и сможете забрать его с собой. Коллаж будет выполнен как праздничная открытка к грядущему празднику Дню защитника Отечества 23-го февраля.

Место проведения: Сахалинский областной художественный музей

Время проведения: 18 февраля в 16.00

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 72-37-38

В афише использована работа Александра Родченко «Политический футбол» 1930-го года.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

18 февраля, суббота
16:00
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