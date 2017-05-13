Открытие велосезона

14 МАЯ состоится общегородское открытие велосипедного сезона.

Маршрут традиционный: г. Южно-Сахалинск - р. Лютога (Артек) - г. Южно-Сахалинск Сбор участников 14 мая - ККЗ "Комсомолец"

Регистрация участников с 9:00 до 9:40. Инструктаж, общее фото Старт в 10:00 часов

С собой иметь: запасную одежду на случай дождя, перекус на день, вода !!! ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Приглашаются все желающие велосипедисты старше 18 лет, участники до 18 лет в сопровождении взрослых.

Предварительная РЕГИСТРАЦИЯ будет проходить на сайте www.adrenalin65.ru с 24 апреля по 12 мая, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 с 9:00 до 18:00, в рабочие дни!

Планируется шашлык на реке Лютога у лагеря "Артек". Кто желает шашлык, сдаем на мясо, овощи и уголь по 400 руб. до 12 мая!!! Деньги можно перечислять на карту сбербанка: 4276 5000 2824 6344 NINA KASSOVA. с пометкой (НА МЯСО, ФАМИЛИЯ И ИМЯ), а также с помощью мобильного банка на номер 89147461268 Кассова Нина или отдать лично.

УЧАСТИЕ НА ПРОКАТНЫХ ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО!

По всем вопросам обращаться по телефону: 89147461268 Нина Организаторы мероприятия СРОО по туризму "Адреналин" при поддержки центра молодежного туризма МБУ "ЦМИ"

https://vk.com/event143760510