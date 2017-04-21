21 апреля впервые на Сахалине встречайте участников «реально-театрального юмористического шоу «Однажды в России».

Премьера! "Comedy Club" представит сахалинцам свое самое топовое юмористическое шоу!

«Однажды в России» — острое сатирическое шоу на российском телевидении, которое продолжает лучшие традиции юмора от "Comedy Club". При этом шоу такого уровня и такого уровня на телевидении еще не было. «Это настоящий театр на сцене, при этом снятый как кино», считает телевизионный продюсер Александр Дулерайн.

Гаишники и чиновники, врачи и учителя, буфетчицы и звезды шоу-бизнеса — какие только образы не приходится примерять на себя актерам «Однажды в России». Все они начинали свой путь с «Клуба веселых и находчивых» и запомнились всем поклонникам КВН. Каждый из них блистал в своих командах и неоднократно становился победителями игр КВН со своими командами:

Проект «Однажды в России» задумывался Семёном Слепаковым и Вячеславом Дусмухаметовым как наследник традиции райкинских реприз-монологов, сочетающих в себе серьёзную злободневность рассматриваемых тем с юмористической подачей. Название намекает на актуальность для отечественного телезрителя — под лупу иронии артистов попадут социальные, политические и бытовые проблемы, знакомые и понятные каждому из нас.

Зрителя ждёт энергичное, эмоциональное шоу, полное доброго юмора, надолго заряжающее светлым, солнечным настроением. Не пропустите!

Билеты скоро в продажах!

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)