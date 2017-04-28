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Общегородской субботник

Общегородской субботник

29 апреля состоится общегородской субботник. Начало - в 10.00, 

В мероприятии наряду с дорожными службами примут участие сотрудники органов власти, управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности, а также неравнодушные жители, любящие свой город.

- Предполагается, что на уборку улиц, скверов, газонов, площадей и дворовых территорий в следующую субботу выйдут порядка 10 тыс. горожан, - сказал начальник отдела мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Иван Санжаров. - Собственники зданий и сооружений будут наводить чистоту на прилегающих участках, остальные - на закрепленных территориях. Всех участников субботника обеспечат необходимым инвентарем.

Жителям областного центра, которые примут решение навести порядок на не закрепленных за определенными компаниями или организациями территориях, о наличии пакетов с мусором необходимо сообщать в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по новому номеру телефона 300-461 (доб. 1-10).

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

29 апреля, суббота
10:00
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