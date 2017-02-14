Образ любимой мамы
Сахалинский театр кукол предлагает старшеклассникам областных школ представить образ любимой мамы – дома, на работе, отдыхе и принять участие в конкурсах фотографий и сочинений.
Работы принимаются до 15 февраля!
Конкурсы являются частью большого проекта «Чудо-день» и проводятся при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».
Темы фотоконкурса «Я смотрю на маму»:
- «Моя мама любит спорт»,
- «В кругу семьи»,
- «Я помогаю маме»,
- «Нас у мамы много»,
- «Моя мама на работе».
В финал выйдут 20 лучших фотографий.
Темы конкурса сочинений «Напишу о маме»:
- «Моя мама любит спорт!»,
- «В кругу семьи»,
- «Я помогаю маме»,
- «Нас у мамы много» (многодетная мама),
- «Моя мама на работе»,
- свободная тема о радости материнства, например, «Когда я буду мамой».
В финал выйдут 10 лучших сочинений.
Финалисты конкурсов определятся до 20 февраля 2017 года. Их работы станут основой экспозиции фотовыставки и выставки сочинений, которые откроются в Сахалинском театре кукол к марте 2017 года.
Имена победителей будут озвучены 1 марта 2017 года на торжественной церемонии награждения.
Работы принимаются до 15 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-к, 28-а. Электронная почта: zavlit_puppet@mail.ru . Тел. 45-80-76 – куратор проекта, руководитель литературно-драматургической части Ольга Селезнёва.
Положение о конкурсе размещено на сайте Сахалинского театра кукол.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051