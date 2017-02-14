Сахалинский театр кукол предлагает старшеклассникам областных школ представить образ любимой мамы – дома, на работе, отдыхе и принять участие в конкурсах фотографий и сочинений.

Работы принимаются до 15 февраля!

Конкурсы являются частью большого проекта «Чудо-день» и проводятся при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».

Темы фотоконкурса «Я смотрю на маму»:

«Моя мама любит спорт»,

«В кругу семьи»,

«Я помогаю маме»,

«Нас у мамы много»,

«Моя мама на работе».

В финал выйдут 20 лучших фотографий.

Темы конкурса сочинений «Напишу о маме»:

«Моя мама любит спорт!»,

«В кругу семьи»,

«Я помогаю маме»,

«Нас у мамы много» (многодетная мама),

«Моя мама на работе»,

свободная тема о радости материнства, например, «Когда я буду мамой».

В финал выйдут 10 лучших сочинений.

Финалисты конкурсов определятся до 20 февраля 2017 года. Их работы станут основой экспозиции фотовыставки и выставки сочинений, которые откроются в Сахалинском театре кукол к марте 2017 года.

Имена победителей будут озвучены 1 марта 2017 года на торжественной церемонии награждения.

Работы принимаются до 15 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-к, 28-а. Электронная почта: zavlit_puppet@mail.ru . Тел. 45-80-76 – куратор проекта, руководитель литературно-драматургической части Ольга Селезнёва.

Положение о конкурсе размещено на сайте Сахалинского театра кукол.