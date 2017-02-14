афиша
афиша
Регистрация
Образ любимой мамы

Образ любимой мамы

Сахалинский театр кукол предлагает старшеклассникам областных школ представить образ любимой мамы – дома, на работе, отдыхе и принять участие в конкурсах фотографий и сочинений.

Работы принимаются до 15 февраля!

Конкурсы являются частью большого проекта «Чудо-день» и проводятся при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».

Темы фотоконкурса «Я смотрю на маму»:

  • «Моя мама любит спорт»,
  • «В кругу семьи»,
  • «Я помогаю маме»,
  • «Нас у мамы много»,
  • «Моя мама на работе».

В финал выйдут 20 лучших фотографий.

Темы конкурса сочинений «Напишу о маме»:

  • «Моя мама любит спорт!»,
  • «В кругу семьи»,
  • «Я помогаю маме»,
  • «Нас у мамы много» (многодетная мама),
  • «Моя мама на работе»,
  • свободная тема о радости материнства, например, «Когда я буду мамой».

В финал выйдут 10 лучших сочинений.

Финалисты конкурсов определятся до 20 февраля 2017 года. Их работы станут основой экспозиции фотовыставки и выставки сочинений, которые откроются в Сахалинском театре кукол к марте 2017 года.

Имена победителей будут озвучены 1 марта 2017 года на торжественной церемонии награждения.

Работы принимаются до 15 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-к, 28-а. Электронная почта: zavlit_puppet@mail.ru . Тел. 45-80-76 – куратор проекта, руководитель литературно-драматургической части Ольга Селезнёва.

Положение о конкурсе размещено на сайте Сахалинского театра кукол.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

15 февраля, среда
00:00
 В календарь
 В календарь
+2
Популярное на ASTV
Нарды
Нарды
Поют дети России
Поют дети России
Икебана
Икебана
ИграMix
ИграMix
Комментарии
Сергей Сергеевич М
Написано 13 февраля, в 01:46
Хороший конкурс
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru