Дворец спорта «Кристалл» приглашает южно-сахалинцев и гостей островной столицы провести новогодние выходные с пользой для здоровья и настроения.

На площади у дворца спорта традиционно будет работать открытый каток, который каждую зиму пользуется огромной популярностью среди взрослых и детей. В период новогодних выходных со 2 по 8 января отдых на ледовой площадке будет бесплатным для всех гостей. Главным украшением площади у дворца спорта стала новогодняя ель, а зажигательная музыка не позволит замерзнуть, и поддержит позитивное настроение посетителям ледовой площадки.

Лед на катке отличается гладкостью благодаря использованию специальной техники, которой обычно заливают крытые ледовые арены. В течение сезона службы дворца спорта «Кристалл» будут поддерживать каток в идеальном состоянии именно с помощью специальной ледозаливочной машины. Остается надеяться, что погода будет благосклонна, и метели не нарушат работу ледовой площадки.

Каток будет доступен для катания с 12:00 до 21:45 часов. Посетители смогут воспользоваться прокатом коньков (150 руб./час) или принести собственные. Служба проката будет работать с 12:00 до 21:00.

Кроме того, в период новогодних каникул, ежедневно с 14:00 до 14:45 со 2 по 8 января, тренеры по фигурному катанию дворца спорта «Кристалл» будут проводить для всех желающих мастер-классы на открытом катке. Профессионалы расскажут новичкам о правилах катания на льду, объяснят

как уверенно держаться на льду, покажут базовые элементы, и ответят на все вопросы о фигурном катании.

3 января на территории у «Кристалла» состоится спортивное мероприятие, которое пройдет в рамках новогодней декады спорта. С 13:30 до 14:30 все желающие смогут здесь принять участие в веселых конкурсах, командных соревнованиях и выиграть призы. - В этот раз это не просто декада спорта и здоровья. Соревнования пройдут в виде спортквеста, - отмечают в региональном министерстве спорта и молодежной политики. Каждый игрок получит именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях, проводимых в рамках декады спорта и здоровья. Отметки проставляются ежедневно, непосредственно после окончания каждого состязания. И мероприятие у «Кристалла» не станет исключением. А 15 января в министерстве спорта подведут результаты состязаний. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшн-камеры «GOpro» и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух». Подробная информация о спортивном квесте представлена на сайте www.stimol.admsakhalin.ru.

7 января на крытой ледовой арене состоится спектакль с участием артистов московского театра на льду «Color Ice» - «Миссия: спасти деда мороза». Представления пройдут в 11:00 и в 15:00 часов.

Справки по телефону: 8 (4242) 24-01-60.