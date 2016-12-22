Новогодние утренники от Зоопарка
С 12 по 30 декабря Сахалинский зоопарк проводит утренники для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Волшебные встречи в стране под названием Ку Ка Реку. Сказочные звери, загадки, подвижные игры, интересные конкурсы, настоящие Дед Мороз со Снегурочкой. В общем все, что нужно для того чтобы весело встретить Новый год.
Спешите забронировать удобную для Вас дату по телефонам 30–37–47, 50–56–26.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09
23 декабря, пятница
10:00
24 декабря, суббота
10:00
25 декабря, воскресенье
10:00
26 декабря, понедельник
10:00
27 декабря, вторник
10:00
28 декабря, среда
10:00
29 декабря, четверг
10:00
30 декабря, пятница
10:00
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