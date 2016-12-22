Новогодние утренники от Зоопарка

С 12 по 30 декабря Сахалинский зоопарк проводит утренники для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Волшебные встречи в стране под названием Ку Ка Реку. Сказочные звери, загадки, подвижные игры, интересные конкурсы, настоящие Дед Мороз со Снегурочкой. В общем все, что нужно для того чтобы весело встретить Новый год.

Спешите забронировать удобную для Вас дату по телефонам 30–37–47, 50–56–26.