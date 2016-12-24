Новогодние праздники вместе с ИграMix!

Подарите своему ребенку положительные эмоции в ИграMix! У нас есть отличные программы для детей всех возрастов, которые перенесут их в сказочную атмосферу волшебного праздника Новый Год!

Наши программы:

1. К Вам придет Дед Мороз!

Пригласите в гости Деда Мороза и Снегурочку поздравить вашего ребенка с Наступающим праздником! Такой сюрприз оценит любой ребенок, ведь чудеса и подарки любят все.

> Поздравление Деда Мороза 2500 руб. (20 минут)

> Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 3500 руб.(20 минут)

2. Конструктор «Собери свой Новый год с ИграMix»

Сконструируйте новогодний утренник на свой вкус! Выбирайте любимый аттракцион, познавательную экскурсию или игру в боулинг, а веселый аниматор или забавная ростовая кукла сделают праздник более интересным и запоминающимся.

Продолжительность 2 часа, стоимость участия для одного человека - 1500руб.

3. Новогодняя дискотека

> генератор мыльных пузырей

> аниматор

> подарки

Продолжительность 1 час, стоимость участия для одного человека - 350 руб.

4. Дискотека для группы детей

> генератор мыльных пузырей

> шоколадный фонтан

> аниматор

> подарки

Продолжительность 1 час, стоимость 5000 руб. (группа10 человека )

Расписание дискотек

24.12.2016: 17:00 - 18:00

27.12.2016: 18:00-19:00

29.12.2016: 17:00 - 18:00

30.12.2016: 18:00-19:00

02.01.2017: 17:00 - 18:00

03.01.2017: 17:00 - 18:00

04.01.2017: 17:00 - 18:00

05.01.2017: 17:00 - 18:00

5. Утренник

* аниматоры Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга

* развлекательная программа 45 мин

* подарки

Продолжительность 1 час, стоимость 350 руб.

Расписание утренников:

02.01.2017: 13:00 - 14:00,14:30 - 15:30

03.01.2017: 13:00 - 14:00

04.01.2017: 14:30 - 15:30

Все мероприятия проводятся в ТРК Сити Молл, 5 этаж Парк развлечений ИграMix

Заявки принимаются заранее, по всем вопросам звоните: 708–825