Новогодние праздники вместе с ИграMix!
Новогодние праздники вместе с ИграMix!
Подарите своему ребенку положительные эмоции в ИграMix! У нас есть отличные программы для детей всех возрастов, которые перенесут их в сказочную атмосферу волшебного праздника Новый Год!
Наши программы:
1. К Вам придет Дед Мороз!
Пригласите в гости Деда Мороза и Снегурочку поздравить вашего ребенка с Наступающим праздником! Такой сюрприз оценит любой ребенок, ведь чудеса и подарки любят все.
> Поздравление Деда Мороза 2500 руб. (20 минут)
> Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 3500 руб.(20 минут)
2. Конструктор «Собери свой Новый год с ИграMix»
Сконструируйте новогодний утренник на свой вкус! Выбирайте любимый аттракцион, познавательную экскурсию или игру в боулинг, а веселый аниматор или забавная ростовая кукла сделают праздник более интересным и запоминающимся.
Продолжительность 2 часа, стоимость участия для одного человека - 1500руб.
3. Новогодняя дискотека
> генератор мыльных пузырей
> аниматор
> подарки
Продолжительность 1 час, стоимость участия для одного человека - 350 руб.
4. Дискотека для группы детей
> генератор мыльных пузырей
> шоколадный фонтан
> аниматор
> подарки
Продолжительность 1 час, стоимость 5000 руб. (группа10 человека )
Расписание дискотек
24.12.2016: 17:00 - 18:00
27.12.2016: 18:00-19:00
29.12.2016: 17:00 - 18:00
30.12.2016: 18:00-19:00
02.01.2017: 17:00 - 18:00
03.01.2017: 17:00 - 18:00
04.01.2017: 17:00 - 18:00
05.01.2017: 17:00 - 18:00
5. Утренник
* аниматоры Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга
* развлекательная программа 45 мин
* подарки
Продолжительность 1 час, стоимость 350 руб.
Расписание утренников:
02.01.2017: 13:00 - 14:00,14:30 - 15:30
03.01.2017: 13:00 - 14:00
04.01.2017: 14:30 - 15:30
Все мероприятия проводятся в ТРК Сити Молл, 5 этаж Парк развлечений ИграMix
Заявки принимаются заранее, по всем вопросам звоните: 708–825