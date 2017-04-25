Non-Stop Playstation 4 FIFA 17

• Формат участия: командный, 2 человека в команде.

• Взнос: 1000 р с команды

Регламент турнира :

• Дисциплина: FIFA 17

• Платформа: PlayStation 4

• Организаторы: Нон Стоп и ФКФ

• Судьи: Захаров Александр • Регистрация участников: 19.30 - 20.00

• Начало игр: 20.00

• Проводится турнир на двух PlayStation 4

• Система проведения: плей-офф (с сеткой лузеров). Возможен групповой этап, если будет недостаточное количество команд Призовой фонд делиться : 1 - место 50%, 2 место - 20%, 3 место - 10 %, организаторский сбор - 20%. Призовой фонд формируется из вступительных взносов команд.

• Команды: любые команды. Можно менять в течение турнира

• Длительность тайма: 6 минут

• Уровень сложности: легендарный

• Скорость игры: нормальная

• Руки и травмы отключены

• Погода: Только ясная (либо по договорённости)

• Стадион: Сантьяго Бернабеу или по договорённости любой другой

• Составы ONLINE (если по каким-то техническим причинам онлайн составы сделать не получается, то игра проходит на стандартных составах)

• Защита: ТАКТИЧЕСКАЯ !

• Свои тактики: Можно менять

• Задачи игрокам: Можно менять

• Переключение на вратаря: запрещено

• Камера: ТВ Трансляция (Высота: 20, зум: 0) или по договорённости любая камера

• Радар: по обоюдному желанию, можно и отключить

• Судья: Рандом

• Тренер: Выключен

• В плей-офф если ничья, то играется дополнительное время и серия пенальти.

• ЗОЛОТЫХ ГОЛОВ нет!

• Все спорные ситуации решает главный судья турнира.

• Паузы в игре можно брать только на своей половине поля или во время стандартов (пенальти, штрафной, аут и т.п.)

Если пауза взята на чужой половине поля, то после отжатия паузы нужно сделать пас назад на свою половину поля или до того момента, который явно показывает, что преимуществом от нажатия паузы вы не обладаете. Тогда это не считается нарушением правил. Но не рекомендуем делать подобное.

Группы : 1. При одинаковом количестве набранных очков в группе у двух игроков учитываются личные встречи между этими двумя игроками и забитые мячи в этих матчах. 2. Если одинаковое количество очков у нескольких игроков в группе, то учёт очков идёт в играх между этими игроками, без учёта игр с другими игроками группы. Тот, у кого больше очков, получает место выше. 3. Если у игроков всё одинаково, то учитывается число забитых голов. Кто забил больше, тот выше. 4. Если число забитых голов одинаковое, то учитывается число побед. У кого больше, тот выше. 5. Если все показатели одинаковые, то играются матчи между спорящими до первого гола.

• Все игры проходят до конца матча, все 90 минут, даже если одна из команд проигрывает с крупным счетом.

Выход из игры возможен только с разрешения судьи, так как забитые и пропущенные голы влияют на распределение мест в группе.