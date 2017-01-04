В Сахалинском областном художественном музее начались занятия в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие» нивхской мастерицы Ольги Садиновой .

Во время новогодних каникул у желающих есть возможность научиться вышивать основные швы, используемые нивхскими мастерицами. В Сахалинском областном художественном музее 4 января и 5 января в 14.00 пройдут мастер-классы по изготовлению салфетки и кисета. Участникам мастер-класса на память остаются выполненные своими руками изделия.

Мастер-классы проводятся в рамках грантового проекта Фонда социального развития Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

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