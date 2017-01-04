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Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие

Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие

В Сахалинском областном художественном музее начались занятия в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие» нивхской мастерицы Ольги Садиновой .

Во время новогодних каникул у желающих есть возможность научиться вышивать основные швы, используемые нивхскими мастерицами. В Сахалинском областном художественном музее 4 января и 5 января в 14.00 пройдут мастер-классы по изготовлению салфетки и кисета. Участникам мастер-класса на память остаются выполненные своими руками изделия.

Мастер-классы проводятся в рамках грантового проекта Фонда социального развития Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

Телефон для справок: 723-643

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

4 января, среда
14:00
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5 января, четверг
14:00
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