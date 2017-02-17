Традиционный VIII Городской турнир по нардам пройдет в областном центре в следующую субботу, 18 февраля. Мероприятие состоится на базе МБОУ СОШ №16 города Южно-Сахалинска. В течение двух недель будет открыт набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало. Бороться за призовые места и награды каждый раз приходит равное количество как любителей, так и тех, кто не мыслит своей жизни без нард.

Для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. БОльшая часть игроков всегда состоит из любителей. Именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого.

До большой интеллектуальной битвы осталось две недели. Турнир начнется 18 февраля в 10.30. Более подробную информацию, а также условия участия в игре можно узнать по телефону: 41-75-78 (Сергей).