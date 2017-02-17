афиша
афиша
Регистрация
Нарды

Нарды

Традиционный VIII Городской турнир по нардам пройдет в областном центре в следующую субботу, 18 февраля. Мероприятие состоится на базе МБОУ СОШ №16 города Южно-Сахалинска. В течение двух недель будет открыт набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало. Бороться за призовые места и награды каждый раз приходит равное количество как любителей, так и тех, кто не мыслит своей жизни без нард.

Для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. БОльшая часть игроков всегда состоит из любителей. Именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого.

До большой интеллектуальной битвы осталось две недели. Турнир начнется 18 февраля в 10.30. Более подробную информацию, а также условия участия в игре можно узнать по телефону: 41-75-78 (Сергей).

Где и когда?
Школа №16

Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 64, тел. 8 (4242) 500634, 437826, 500634

18 февраля, суббота
10:30
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту
Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту
Масленица! Проводы зимы, встреча весны!
Масленица! Проводы зимы, встреча весны!
Сударыня Масленица
Сударыня Масленица
Комментарии
АлинКо
Написано 9 февраля, в 13:44
А как подать заявку? 41-75-78 не отвечает
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru