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На рассвете

На рассвете

Утро 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны.

С 2015 года музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» организует акцию «На рассвете» в память об этом дне. 

В этом году акция пройдет совместно с Сахалинской областной филармонией. В четыре часа утра состоится концерт камерного ансамбля «Дивертисмент», в  исполнении которого прозвучат известные песни  о войне.

Всем посетителям будут вручены на память георгиевские ленточки, сувениры и именной абонемент на годовое посещение музея, а также проведены экскурсии по выставкам музея.

Партнер события – Сахалинская областная научная библиотека проведет акцию «Стихи в кармане». Все гости получат в подарок карточки со стихотворениями о войне. Также будет показан информационный фильм о героях войны.

 Вход бесплатный.

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

22 июня, четверг
04:00
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