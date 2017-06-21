На рассвете
Утро 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны.
С 2015 года музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» организует акцию «На рассвете» в память об этом дне.
В этом году акция пройдет совместно с Сахалинской областной филармонией. В четыре часа утра состоится концерт камерного ансамбля «Дивертисмент», в исполнении которого прозвучат известные песни о войне.
Всем посетителям будут вручены на память георгиевские ленточки, сувениры и именной абонемент на годовое посещение музея, а также проведены экскурсии по выставкам музея.
Партнер события – Сахалинская областная научная библиотека проведет акцию «Стихи в кармане». Все гости получат в подарок карточки со стихотворениями о войне. Также будет показан информационный фильм о героях войны.
Вход бесплатный.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774