Утро 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны.

С 2015 года музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» организует акцию «На рассвете» в память об этом дне.

В этом году акция пройдет совместно с Сахалинской областной филармонией. В четыре часа утра состоится концерт камерного ансамбля «Дивертисмент», в исполнении которого прозвучат известные песни о войне.

Всем посетителям будут вручены на память георгиевские ленточки, сувениры и именной абонемент на годовое посещение музея, а также проведены экскурсии по выставкам музея.

Партнер события – Сахалинская областная научная библиотека проведет акцию «Стихи в кармане». Все гости получат в подарок карточки со стихотворениями о войне. Также будет показан информационный фильм о героях войны.

Вход бесплатный.