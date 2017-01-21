афиша
афиша
Регистрация
Мой четвероногий друг - собака

Мой четвероногий друг - собака

21 января 2017 года состоятся мероприятия выходного дня по выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея.

Мы с детства знаем, что собака — животное, которое рядом с человеком на протяжении многих тысячелетий. Сегодня верный помощник и защитник часто становится всеобщим домашним любимцем. Многие готовы взять питомца, но множество вопросов не дает покоя: «Собаку какой породы лучше выбрать для семьи?», «Как правильно ухаживать за щенком?», «Какие прививки надо ему сделать и когда?» и т. д. Как быть? Прийти со своими детьми и друзьями на мероприятия выходного дня «Мой четвероногий друг — собака»! Увлекательно провести время и узнать ответы на возникшие вопросы. 

В программе:

11:00 — викторина «Мой верный пёс — мой верный друг» и мастер-класс для детей

12:00 — встреча с Галиной Васильевой, вице-президентом кинологического центра «Кредо-плюс»

13:00 — презентация лекции «Собаки в годы Великой Отечественной войны»

Справки и предварительные заявки по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

21 января, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
ИграMix
ИграMix
Виктория
Виктория
День снега
День снега
Каллиграфия
Каллиграфия
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru