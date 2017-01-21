21 января 2017 года состоятся мероприятия выходного дня по выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея.

Мы с детства знаем, что собака — животное, которое рядом с человеком на протяжении многих тысячелетий. Сегодня верный помощник и защитник часто становится всеобщим домашним любимцем. Многие готовы взять питомца, но множество вопросов не дает покоя: «Собаку какой породы лучше выбрать для семьи?», «Как правильно ухаживать за щенком?», «Какие прививки надо ему сделать и когда?» и т. д. Как быть? Прийти со своими детьми и друзьями на мероприятия выходного дня «Мой четвероногий друг — собака»! Увлекательно провести время и узнать ответы на возникшие вопросы.

В программе:

11:00 — викторина «Мой верный пёс — мой верный друг» и мастер-класс для детей

12:00 — встреча с Галиной Васильевой, вице-президентом кинологического центра «Кредо-плюс»

13:00 — презентация лекции «Собаки в годы Великой Отечественной войны»

Справки и предварительные заявки по телефону: 72–75–55.