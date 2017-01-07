А Вы готовы к Новому году так, как готовы к нему Мы?

Праздничная программа для всей семьи в дни НОВОГОДНИХ каникул!

«МИССИЯ: Спасти Деда Мороза» - это спектакль на льду, в котором душевная доброта, мужество и немного волшебства помогают совсем еще юным главным героям пройти все испытания и спасти Деда Мороза.

Канун Нового Года – это самое волшебное время года. Время, в которое происходят самые невероятные чудеса. Вот и наша история не стала исключением.

Самая обычная квартира, каких огромное множество по всей России… Самая обычная семья… До наступления Нового Года остаются считанные минуты… И в это время, по своему обыкновению, появляется Дед Мороз, чтобы положить подарки для Миши и Маши под елку… Пока он это делает, к нему сзади подкрадываются дети и залезают в поисках дополнительных подарков в мешок. Дед Мороз, не замечая этого, произносит заклинание, хватает свой мешок и телепортируется в сказочный лес, где его тут же хватают злые силы и уносят в заточение… Дети вылезают из оставленного мешка и понимают, что они совсем одни в сказочном лесу и, чтобы вернуться домой, нужно спасти Деда Мороза…

«МИССИЯ: Спасти Деда Мороза на льду» позволяет нам, как зрителям, погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки, и познакомиться со всевозможными чудесами.

Мастерство артистов, оригинальная постановка, яркие костюмы и декорации произведут незабываемое впечатление, как на детей, так и на их родителей.

Спектакль состоит из двух отделений - по 40 минут каждое. В постановке задействовано 18 профессиональных артистов на льду, в том числе КМС и МС по фигурному катанию. Художественный руководитель «Театра на льду Color-Ice» и постановщик Кулешова Мария Борисовна.

В 2014 году театр завоевал первое место в «Открытых соревнованиях среди танцевальных коллективов на льду», организованных «Федерацией фигурного катания города Москвы». А до этого неоднократно радовал своими выступлениями жителей различных городов России и ближнего зарубежья. Более чем за 14 лет существования «Театр на льду Color-Ice» провел свыше 500 выступлений.

Друзья, напоминаем, что билеты на ледовое шоу – это лучший новогодний подарок для всех детей и взрослых!