Мисс Снежная королева- 2017
11 марта на средней станции СТК "Горный воздух" начнется захватывающее действо – праздник весны и красоты!
В программе дня - конкурсы для взрослых, игры, мастер-классы, конкурсы для детей и всех желающих.
Главное событие дня - конкурс "Мисс Снежная королева- 2017г." ! Прекрасные представительницы смогут проявить свои таланты, принять участие в конкурсе и побороться за титул "Мисс Снежная королева- 2017".
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110
11 марта, суббота
12:00
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