11 марта на средней станции СТК "Горный воздух" начнется захватывающее действо – праздник весны и красоты!





В программе дня - конкурсы для взрослых, игры, мастер-классы, конкурсы для детей и всех желающих.



Главное событие дня - конкурс "Мисс Снежная королева- 2017г." ! Прекрасные представительницы смогут проявить свои таланты, принять участие в конкурсе и побороться за титул "Мисс Снежная королева- 2017".