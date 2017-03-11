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Мисс Снежная королева- 2017

Мисс Снежная королева- 2017

11 марта на средней станции СТК "Горный воздух" начнется захватывающее действо – праздник весны и красоты!



В программе дня - конкурсы для взрослых, игры, мастер-классы, конкурсы для детей и всех желающих.

Главное событие дня - конкурс "Мисс Снежная королева- 2017г." !  Прекрасные представительницы смогут  проявить свои таланты, принять участие в конкурсе и побороться за титул  "Мисс Снежная королева- 2017".  

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

11 марта, суббота
12:00
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