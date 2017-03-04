В этом году одно из самых ожидаемых зимних спортивных событий в мире лыжных гонок - 18-й «Международный Сахалинский лыжный марафон - 2017, посвященный памяти И.П. Фархутдинова» пройдет 5 марта.

Уже по традиции, на старт выйдет более 250 любителей и профессионалов лыжного спорта, представляющие регионы Дальнего Востока, а также другие субъекты Российской Федерации и зарубежные страны.

История сахалинского лыжного марафона началась в 1987 году, когда он был впервые проведен по инициативе комитета по физической культуре и спорту Сахалинской области. С 2000 года соревнования получили статус международных, и стали проводится под патронатом губернатора. Большой вклад в Сахалинский марафон сделал Игорь Фархутдинов, в котором он сам принимал участие 8 раз. После его гибели было принято решение назвать Сахалинский марафон его памяти.

С 2015 года международный сахалинский марафон включен в во Всероссийскую серию престижных лыжных марафонов «Russialoppet». В 2016 году в забеге на дистанции 35 км принял участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, поддержав, таким образом, почин одного из своих предшественников Игоря Фархутдинова. Вместе с губернатором дистанцию преодолевал и министр спорта и молодежной политики области Антон Зайцев.

Отличительной особенностью Сахалинского марафона является то, что старт на дистанцию 35 км и на 50 км дается в разных местах – на 35 км из п. Лесное, а на 50 км – от лыжной базе «Спартак» (ул.Горького, 7/1). Затем, эти дистанции сходятся и финишируют спортсмены в одном месте – на лыжной базе СШОР ЗВС (ул.Венская, 5), что придает масштабность мероприятию.

Участники забега на 50 км стартуют на час раньше остальных в 10.00 часов, и на финише зачастую можно увидеть соперничество опытнейших лыжников с начинающими спортсменами, которые впервые вышли на старт таких состязаний.

Также, несколько лет назад организаторы внесли в мероприятие еще одну изюминку. Теперь, принять участие в сахалинском международном марафоне могут и самые юные любители лыжного спорта.

В 11.00 часов на спортивной базе школы зимних видов спорта по ул. Венская, 5 для детей будут проведены: «бэйби-марафон» на 1 км для самых маленьких (от 10 лет и младше), и дистанция 5 км для тех, кто постарше (от 11 до 18 лет).

Спортсменов на длинных дистанциях будет сопровождать автомобиль МЧС с медицинским работником и снегоход с запасными лыжами. На контрольных пунктах будут организованы пункты питания для участников марафона.

Регистрация участников и выдача номеров проводится с 28 февраля по 4 марта в спортивной школе зимних видов спорта с 10.00 до 17.00 часов. В день старта, 5 марта зарегистрироваться можно будет с 08.00 до 09.00 по адресу: ул. Горького 7/1, а также с 08.00 до 10.00 часов на стартовой поляне в п.Лесное.

Обязательным условием при регистрации является наличие медицинского допуска от врача. При этом необходимо иметь при себе удостоверение личности, страховку от несчастного случая можно получить при регистрации.

Все участники марафона, закончившие дистанцию, получат памятные дипломы и значки от министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Большим стимулом для опытных лыжников является солидный призовой фонд. Так, победитель забега на 50 км в прошлом году получил сертификат на 70 000 рублей, серебряному призеру достался сертификат на 50000 рублей, а участнику, занявшему третье место, вручили сертификат на 30000 рублей.