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Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства пройдет на Сахалине.

С 25 по 27 июня на территории Сахалинской области пройдет Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Областная столица соберет гостей из Муниципальных образований области, Дальневосточного федерального округа и Японии.

Три фестивальных дня включат в себя множество разнообразных мероприятий, которые захватят не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский, Холмский и Невельский городские округа.

Программа мероприятий:

25.06.2017 (воскресенье)

1. Проведение Чайной церемонии, Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 10.00-10.50

2. Церемония открытия выставки японских художников, Сахалинский областной художественный музей (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137) 11.00

3. Церемония открытия выставки японских фотографов, Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 12.00

4. ШОУ ИКЕБАНЫ Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 12.30-13.00

5. Церемония открытия выставки декоративно-прикладного творчества с участием японских мастеров и мастеров Дальневосточного федерального округа, - прилегающая территория Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) - фойе 2-го этажа Чехов-центра (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 35) 13.30

6. Торжественное открытие международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Чехов-центр (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 35) 16.00

26.06.2017 (понедельник)

7. ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ г. Корсаков, Дворец культуры «Океан» (пер. Молодёжный, 7) 14.00

8. Выставка японских мастеров по декоративно-прикладному творчеству в Корсаковском городском округе г. Корсаков, Дворец культуры «Океан» (пер. Молодёжный, 7) 17.30-20.00

9. Концертное выступление представителей японской и российской творческой делегации: - Танцевальная группа АВА-ОДОРИ - ДЖАЗОВАЯ группа - группа НАРОДНОЙ ЯПОНСКОЙ ПЕСНИ 18.00

- группа ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ - ансамбль современной народной песни «РУССКИЙ ТЕРЕМ» г. Корсаков, Дворец культуры «Океан» (пер. Молодёжный, 7)

10. Встреча с администрацией муниципального образования Корсаковский городской округ (ужин) 19.00

27.06.2017 (вторник)

11. ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ г. Холмск, ЦРДК, Историко-культурный центр (ул. Морская, 14) 14.00

12. Выставка японских мастеров по декоративно-прикладному творчеству в Холмском городском округе г. Холмск, ЦРДК (ул. Морская, 14) 17.30-20.00

13. Концертное выступление представителей японской и российской творческой делегации: - Танцевальная группа АВА-ОДОРИ - ДЖАЗОВАЯ группа - группа НАРОДНОЙ ЯПОНСКОЙ ПЕСНИ - группа ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ - ансамбль современной народной песни «РУССКИЙ ТЕРЕМ» г. Холмск, ЦРДК (ул. Морская, 14) 18.00

14. Встреча с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» (ужин) 19.00

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

6 июня, вторник
11:00
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Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

25 июня, воскресенье
13:30
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25 июня, воскресенье
16:00
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Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

25 июня, воскресенье
12:00
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25 июня, воскресенье
13:30
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25 июня, воскресенье
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25 июня, воскресенье
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