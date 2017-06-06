Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства
Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства пройдет на Сахалине.
С 25 по 27 июня на территории Сахалинской области пройдет Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Областная столица соберет гостей из Муниципальных образований области, Дальневосточного федерального округа и Японии.
Три фестивальных дня включат в себя множество разнообразных мероприятий, которые захватят не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский, Холмский и Невельский городские округа.
Программа мероприятий:
25.06.2017 (воскресенье)
1. Проведение Чайной церемонии, Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 10.00-10.50
2. Церемония открытия выставки японских художников, Сахалинский областной художественный музей (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137) 11.00
3. Церемония открытия выставки японских фотографов, Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 12.00
4. ШОУ ИКЕБАНЫ Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 12.30-13.00
5. Церемония открытия выставки декоративно-прикладного творчества с участием японских мастеров и мастеров Дальневосточного федерального округа, - прилегающая территория Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) - фойе 2-го этажа Чехов-центра (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 35) 13.30
6. Торжественное открытие международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Чехов-центр (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 35) 16.00
26.06.2017 (понедельник)
7. ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ г. Корсаков, Дворец культуры «Океан» (пер. Молодёжный, 7) 14.00
8. Выставка японских мастеров по декоративно-прикладному творчеству в Корсаковском городском округе г. Корсаков, Дворец культуры «Океан» (пер. Молодёжный, 7) 17.30-20.00
9. Концертное выступление представителей японской и российской творческой делегации: - Танцевальная группа АВА-ОДОРИ - ДЖАЗОВАЯ группа - группа НАРОДНОЙ ЯПОНСКОЙ ПЕСНИ 18.00
- группа ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ - ансамбль современной народной песни «РУССКИЙ ТЕРЕМ» г. Корсаков, Дворец культуры «Океан» (пер. Молодёжный, 7)
10. Встреча с администрацией муниципального образования Корсаковский городской округ (ужин) 19.00
27.06.2017 (вторник)
11. ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ г. Холмск, ЦРДК, Историко-культурный центр (ул. Морская, 14) 14.00
12. Выставка японских мастеров по декоративно-прикладному творчеству в Холмском городском округе г. Холмск, ЦРДК (ул. Морская, 14) 17.30-20.00
13. Концертное выступление представителей японской и российской творческой делегации: - Танцевальная группа АВА-ОДОРИ - ДЖАЗОВАЯ группа - группа НАРОДНОЙ ЯПОНСКОЙ ПЕСНИ - группа ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ - ансамбль современной народной песни «РУССКИЙ ТЕРЕМ» г. Холмск, ЦРДК (ул. Морская, 14) 18.00
14. Встреча с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» (ужин) 19.00
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