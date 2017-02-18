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Мероприятия к 23 февраля

Мероприятия к 23 февраля

18 февраля в 12:00. Занятие «Защитникам Отечества – УРА!» проекта «Семейный досуг в музее» ко Дню защитника Отечества, об истории праздника, о защитниках Отечества с мастер-классом «Открытка папе».

Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых).

22 февраля. 12:00. Мероприятие «На страже островного края». Традиционная встреча школьников с военнослужащими ко Дню защитника Отечества. Военнослужащие пограничной службы расскажут о буднях Российской армии, о технике и оружии, о важности общей физической подготовки во время срочной службы, покажут сборку и разборку автомата Калашникова.

По входным билетам в музей (1 взрослый – 70 руб.; детский – 0 руб.)

23, 24 февраля в 11:00; 14:00. Занятие «Мужские игрушки в традиционной русской культуре» проекта «Семейный досуг в музее» ко Дню защитника Отечества, с мастер-классом по изготовлению славянской обрядовой куклы Симеона-Столпника – символа бесконечности жизни и мужского начала.

Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых).

Предварительная запись по телефону: 72–75–55

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

18 февраля, суббота
12:00
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22 февраля, среда
12:00
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23 февраля, четверг
14:00
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23 февраля, четверг
11:00
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24 февраля, пятница
14:00
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