Мероприятия к 23 февраля

18 февраля в 12:00. Занятие «Защитникам Отечества – УРА!» проекта «Семейный досуг в музее» ко Дню защитника Отечества, об истории праздника, о защитниках Отечества с мастер-классом «Открытка папе».

Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых).

22 февраля. 12:00. Мероприятие «На страже островного края». Традиционная встреча школьников с военнослужащими ко Дню защитника Отечества. Военнослужащие пограничной службы расскажут о буднях Российской армии, о технике и оружии, о важности общей физической подготовки во время срочной службы, покажут сборку и разборку автомата Калашникова.

По входным билетам в музей (1 взрослый – 70 руб.; детский – 0 руб.)

23, 24 февраля в 11:00; 14:00. Занятие «Мужские игрушки в традиционной русской культуре» проекта «Семейный досуг в музее» ко Дню защитника Отечества, с мастер-классом по изготовлению славянской обрядовой куклы Симеона-Столпника – символа бесконечности жизни и мужского начала.

Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых).

Предварительная запись по телефону: 72–75–55