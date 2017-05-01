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1 мая в музее

1 мая в музее

1 мая 2017 г. 11:00–17:00 время работы ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» 11:00–20:00 время работы территории ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»

В праздничной программе:

11:00–14:00 «Ох уж этот каторжный труд!» (посещение исторической реконструкции построек периода каторги с примеркой костюмов и фотосьёмкой) «Весна нивхгу» (посещение исторической реконструкции нивхских жилищ с примеркой костюмов и фотосьёмкой)

11:00–14:00 «Спортивная твоёвка МММ» (Моя Маёвка в Музее по спортивным играм)

12:00–12:40 Экскурсия по музею

13:00–13:40 Экскурсия по территории музея

14:00–16:00 «Танцуй с весной!» (мастер-класс от танцевальной школы «Серок»)

Телефон для справок: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

1 мая, понедельник
11:00
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