Уважаемые владельцы собак всех пород, жители и гости нашего города! "Человек собаке друг" приглашает Вас на празднование Масленицы.

Праздничная программа будет проходить в Южно-Сахалинске 26 февраля в дог парке.

Начало программы в 11.00.



Благотворительная программа, направлена на сбор средств, для школы-интерната г. Долинска, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

26 февраля мы предлагаем Вам принять участие в 4 благотворительных акциях.

"Непрофессиональные собачьи бега"

1. Бег заданной дистанции на подзыв. (Добровольный взнос за участие 500р.).

2. Бег заданной дистанции на поводке. (Добровольный взнос за участие 500р.).

Конкурс костюмов.

"Самый масленичный костюм". Владелец+собака. (Добровольный взнос за участие 200р.)

"Благотворительная фотосессия".

Мы предлагаем Вам, сделать оригинальные снимки, при помощи тематического банера.

( Добровольный взнос за участие 100р.).

"Розыгрыш призов от спонсора".

Приобретая входные билеты на программу, Вы имеете возможность, поучаствовать в розыгрыше призов. (Добровольный взнос за билетик 100р.).

"Благотворительная ярмарка"

Так же мы приготовили для Всех желающих веселые праздничные конкурсы.(БЕСПЛАТНО).

На нашей программе вы сможете увидеть выступления наших талантливых собаководов и их питомцев.

Контакное лицо, для дополнительной информации и записи на программу Дина Тупицина +79621090036



Приходите дорогие друзья! Участвуйте и соревнуйтесь! Ждем с нетерпение встречи с Вами:)))!!!

