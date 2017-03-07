8 марта в художественном музее

7 марта 2017 в 11.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает на праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню - 8 марта!

Участники мероприятия познакомятся с удивительной выставкой изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока «Великое в малом: символика жанра «Цветы и птицы» и примут участие в мастер-классе «Искусство квиллинга».

Стоимость – по прейскуранту музея.

Регистрация для участия в мероприятии – обязательна!

Записаться можно по телефону: 72-37-38.

Адрес: ул. Ленина,137.

www.sakhartmuseum.ru