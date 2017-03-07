8 марта в художественном музее
7 марта 2017 в 11.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает на праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню - 8 марта!
Участники мероприятия познакомятся с удивительной выставкой изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока «Великое в малом: символика жанра «Цветы и птицы» и примут участие в мастер-классе «Искусство квиллинга».
Стоимость – по прейскуранту музея.
Регистрация для участия в мероприятии – обязательна!
Записаться можно по телефону: 72-37-38.
Адрес: ул. Ленина,137.
www.sakhartmuseum.ru
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643
7 марта, вторник
11:00
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