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8 марта в художественном музее

8 марта в художественном музее

7 марта 2017 в 11.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает на праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню - 8 марта!

Участники мероприятия познакомятся с удивительной выставкой изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока «Великое в малом: символика жанра «Цветы и птицы» и примут участие в мастер-классе «Искусство квиллинга».

Стоимость – по прейскуранту музея.

Регистрация для участия в мероприятии – обязательна!

Записаться можно по телефону: 72-37-38.

Адрес: ул. Ленина,137.

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

7 марта, вторник
11:00
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