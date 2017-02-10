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Лыжня России - 2017

Лыжня России - 2017

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017». В этом году пройдет юбилейная, 35-я массовая гонка «Лыжня России». Единый старт по всей стране запланирован 11 февраля. Уже традиционно, в нашем регионе самым масштабным становится старт на лыжне в с.Троицком Анивского района. В прошлом году в гонке приняло участие свыше 2 000 человек.

«В прошлом году была метель, но это не помешало любителям и профессионалам лыжного спорта принять участие в главном зимнем спортивном празднике – «Лыжне России». В этом году, мы надеемся, что погода нас не подведет, и мы сможем привлечь еще большее количество участников. Поэтому, сейчас при подготовке, главное внимание уделяется обеспечению порядка и безопасности мероприятия» - отмечают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Для участников и зрителей будут предусмотрены палатки обогрева и питания, организована полевая кухня. Помимо этого, на территории организуют бесплатный прокат лыжного инвентаря.

На территории лыжной базы сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и следить за въездом и выездом транспортных средств.

Учитывая опыт прошлых лет, в этом году подготовили еще большую парковку для личного автотранспорта. Чтобы не возникало конфликтных ситуаций, а также затора на месте въезда и выезда, на территории будут работать сотрудники ГИБДД и волонтеры.

Для всех участников «Лыжни России» помимо отлично подготовленных трасс, будет организована развлекательная программа. С песнями и плясками, для собравшихся выступят творческие коллективы Анивы.

Напомним, что принять участие в массовом старте на лыжах могут все желающие.

Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2 км, 5 км и 10 км.

Записаться и получить стартовые номера участников можно с 6 по 10 февраля в двух учреждениях:

• село Троицкое Анивского района, улица Центральная, 39 (ДЮСШ с.Троицкого), приемная комиссия работает с 10.00 до 17.00 часов. Заявку можно также отправить на электронную почту: troitsk_sportscool@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 28-25-02.

• в Южно-Сахалинске заявки принимают в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта по адресу: улица Горького, д.7/1, с 9.00 до 16.00 часов. Дополнительная информация по телефону: 73-45-74.

При себе необходимо иметь паспорт и справку от врача с допуском. Страхование жизни и здоровья проводится при регистрации – бесплатно.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

11 февраля, суббота
00:00
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