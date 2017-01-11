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Лыжные гонки

Лыжные гонки

12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) стартуют чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10.45 часов. После официальной церемонии открытия на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 км классическим ходом. Во второй соревновательный день лыжники будут состязаться в спринте. 14 января спортсменам предстоит восстановить свои силы, а в заключительный день состязаний участники определят сильнейших в гонке свободны стилем.

Любителям лыжного спорта напомним, что в далеком 1968 году с официальным визитом в Сахалинской области побывал президент Финляндии Урхо Кекконен. Он был настолько впечатлен уровнем развития лыжного спорта в островном регионе, что утвердил турнир и оригинальный Кубок. Первые соревнования на  Кубок Урхо Кекконена прошли в Тымовском районе. Впоследствии турнир было решено перенести в Южно-Сахалинск. Поменялось и его название. Кубок Урхо Кекконена был переименован в Кубок «Дружба», а затем соревнования стали проводить на призы «Дружба». В этом году состязания пройдут в 49-й раз.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

12 января, четверг
10:45
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