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Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

Южносахалинцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете ко Дню Победы. Ее торжественное открытие состоится 8 мая в 10.30 на площади Славы, но заявки на участие принимаются уже сейчас.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, в легкоатлетической эстафете ежегодно принимают участие сборные команды общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, коллективов физкультуры, обществ и трудовых коллективов.     Каждая сборная от общеобразовательных школ, ссузов и вузов для участия в эстафете может выставить по 12 представителей в мужскую и женскую команды. От трудовых коллективов планируется участие смешанных команд.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, прием заявок от потенциальных участников уже начался и продлится до 4 мая включительно. Заявки можно направлять на электронную почту adm@odusshlvs.ru или приносить по адресу: ул. Горького, д. 7 (спортивная школа летних видов спорта, каб. 4). Телефон для справок 76-20-08.

Заседание судейской коллегии и представителей команд состоится 5 мая в 15.00 по адресу: ул. Горького, д. 7.

Помимо коллективной заявки все участники сборных должны представить медицинские справки о допуске к физическим нагрузкам, полисы ОМС и страховки. В случае отсутствия медицинского допуска на каждого участника соревнований группы «Трудовые коллективы» к заявке прилагается заявление участника о персональной ответственности за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.

Дистанция праздничного забега будет поделена на 12 этапов протяженностью от 200 до 400 метров, которые пройдут по улицам Южно-Сахалинска: пл. Славы (старт) - ул. Горького до ул. Емельянова и обратно - пл. Славы (финиш). Старт эстафеты запланирован в 11.00. На время проведения эстафеты ограничат автомобильное движение. Подробная информация будет опубликована дополнительно.

Помимо переходящего кубка победители и призеры будут награждены кубками, грамотами и медалями от городского управления по физической культуре и спорту, а победители, определившиеся между трудовыми коллективами, учащимися ссузов и вузов получат специальные ценные призы от Городской думы города Южно-Сахалинска.

Результаты эстафеты также войдут в зачет спартакиады трудовых коллективов, которая помимо бега включает такие виды спорта, как плавание, мини-футбол, пулевая стрельба, настольный теннис и лыжные гонки.

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