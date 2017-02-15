Торжественные мероприятия посвященные 80-летнему юбилею первой женщины-космонавта в истории человечества, Героя Советского Союза – В.В. Терешковой.

6 марта 2017 г. исполняется 80 лет со дня рождения первой женщины – космонавта, Героя Советского Союза В.В. Терешковой. В рамках официальных торжеств запланирована презентация уникального мультимедийного проекта «Легенда о Валентине», созданного Благотворительным Фондом Терешковой совместно с Заслуженным артистом России Д.П. Коганом. Основная цель этого патриотического проекта – продемонстрировать достижения нашей великой страны в освоении мирного космоса, показать путь становления России главной космической державой.

Фильм-концерт соединяет в себе документальные кадры и архивные фотографии Валентины Владимировны, рассказывающие о ее жизни до и после полета, соединяющие в себе целую эпоху развития русской космонавтики и события, происходившие на международной арене, в которых она принимала участие. Люди, окружавшие Валентину Владимировну, ее друзья, внесли неоценимый вклад в развитие мировой космонавтики – С.П. Королев, Ю.А. Гагарин, А.А. Леонов, В.Ф. Быковский, Г.С. Титов, вплетаются в повествование жизни Валентины Владимировны наравне с музыкальным сопровождением составленного видеоряда. Концерт состоит из произведений классической музыки в авторской обработке для скрипки соло и струнного оркестра. Живое исполнение русских классиков (П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова) и мировых шедевров классической музыки позволяют прикоснуться к личным переживаниям Валентины, девушки осуществившей свою мечту, доброй и внимательной женщине, любящей маме и любимой бабушке. Оживляют в памяти тех, кто переживал 16 июня 1963 года гордость за «Чайку», дают толчок молодому поколению более глубоко изучить историю освоения мирного космоса и достижения наших летчиков-космонавтов оказавших огромное влияние на мировую космонавтику.

Концертная программа (живой звук) проходит синхронно с видеорядом и требует высокого профессионализма исполнителей. Всемирно известный скрипач, Дмитрий Коган, является автором музыкальной части проекта и сопровождает его в этом проекте один из ведущих оркестров города Москвы - «Московская камерата». Оркестр был создан в конце 1994 году. Руководителем и дирижёром оркестра был известный скрипач и композитор, лауреат международных конкурсов, Народный артист России, профессор Игорь Фролов. Начиная с первых выступлений и до сегодняшнего дня, концертная деятельность оркестра вызывает большой интерес у публики. Постоянный успех сопровождает оркестр во всех зарубежных гастролях (Испания, Франция, Великобритания,Германия, Польша и др.) С неизменным успехом «Московская камерата» выступает в лучших концертных залах Москвы и крупнейших городах России.

С февраля 2014 года Дмитрий Коган назначен художественным руководителем оркестра «Московская камерата».

Дмитрий Коган –почетный профессор Афинской и Уральской консерваторий. Художественный руководитель ряда крупных музыкальных фестивалей: “Кремль музыкальный”, международный фестиваль “Дни высокой музыки”, международный “Коган фестиваль”, Арктический фестиваль классической музыки, Волжский фестиваль духовной музыки и других. Автор беспрецедентного культурного проекта «Пять Великих скрипок в одном концерте», который с огромным успехом презентуется скрипачом на лучших концертных площадках в России и за рубежом.

С 2011 года постоянная спутница музыканта - легендарная скрипка «Робрехт», созданная в 1728 году величайшим кремонским мастером Джузеппе Гварнери (дель Джезу), переданная ему в пользование Фондом поддержки уникальных культурных проектов.

Презентация данного патриотического проекта так же планируется в мировых столицах и регионах Российской Федерации.