ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

Их выступление дарит ощущение невесомости. Головокружительные пируэты сменяются еще более невероятными поддержками… И только узоры, оставленные коньками на зеркальном льду, как изящное доказательство того, что эти полёты не во сне, а наяву…

Теперь вы можете увидеть это не на экране телевизора, а своими глазами.

Уже больше 12 лет компания Ильи Авербуха – хранитель легендарных традиций советского и российского фигурного катания – дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей которых превысило пять миллионов человек.

Илья Авербух:

–Зритель, который приходит на наши выступления, он нас хорошо знает, он уже бывал на наших представлениях. Это такая своеобразная встреча друзей - людей, которые с большим уважением и любовью относятся друг к другу.

В январе 2017 года будет дан старт новому гастрольному туру «Ледниковый период», который за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами. Её увидят жители Владивостока и Южно-Сахалинска, Тюмени и Екатеринбурга, Омска и Новосибирска, Ярославля и Воронежа, Саратова и Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону и многих других городов.

Участниками гастрольного шоу станут известные актёры, телеведущие, музыканты, за первыми ледовыми успехами которых вся страна каждую субботу следит в программе «Ледниковый период».

ДОРОЖКА ШАГОВ

Продюсерская компания Ильи Авербуха была создана в 2004 году. Больше 12 лет под брендом «Ледовая симфония» мы делали и продолжаем делать уникальные ледовые шоу с участием знаменитых спортсменов. Они объединяют традиции, красоту и страсть отечественной школы фигурного катания с самыми современными технологиями в области проведения спортивно-развлекательных мероприятий.

Наша история полна ярких событий, многие из которых уже вошли в историю и стали неотъемлемой частью развития российского фигурного катания:

- Телепроект «Звёзды на льду» (2006), который стал нашей первой совместной работой с Первым каналом

-Телепроект «Ледниковый период» (2007), который уже семь лет подряд является неотъемлемой частью субботнего телевечера

- Юбилейное шоу «Татьяна Тарасова и её ученики» (2007), состоявшееся в Ледовом дворце «Мегаспорт» на Ходынском поле

- Премия «Хрустальный лёд» (2007 - 2010), инициаторами и организаторами которой мы стали

- Новогодние спектакли для детей и родителей: «Пока бьют часы» (2011), «Тайна острова сокровищ»(2012), «Морозко» (2013), «Мама» (2014), «Малыш и Карлсон на льду» (2015), «Новые Бременские музыканты» (2016)

- Уникальный ледовый мюзикл «Огни большого города» (2010)

- ледовый мюзикл «Кармен», аналогов которому в мире нет (2015, 2016)

Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на нашем официальном сайте www.ice-show.ru

Официальный сайт продюсерской компании «Илья Авербух»

www.ice-show.ru