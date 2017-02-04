4 февраля в Южно-Сахалинске пройдут открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2017». Всего в этот день более 11 тысяч участников в 36 регионах страны выйдут на лед и примут участие в соревнованиях конькобежцев. В областном центре соревнования состоятся на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина (аллея Сакуры).

Открытие и начало забегов в 11.00

История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. Подобные соревнования на Сахалине проходили, но в советские годы. Затем конькобежный спорт в островном регионе перестал пользоваться популярностью. Сегодня катание на коньках на скорость вновь приобретает популярность. Тем более, что первые международные зимние игры «Дети Азии» включают эту дисциплину.

«Мероприятие носит массовый характер. Проводится больше с целью популяризации конькобежного спорта и привлечению к занятиям физической культурой.

Ожидается, что в островном регионе в конькобежных стартах примут участие более 500 любителей здорового образа жизни, физкультуры и спорта. Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно в день проведения соревнований зарегистрироваться в мандатной комиссии, и встать на любые модели коньков, причем не обязательно беговые. Для тех, у кого нет собственного инвентаря – будет организован бесплатный прокат.

Стать участником соревнований может любой желающий сахалинец в возрасте от 7 лет. Для школьников обязательно наличие справки от врача с допуском.

Старты будут проводиться по следующим возрастным группам: 1-я группа - учащиеся 1-2 классов школ; 2-я группа - учащиеся 3-5 классов школ; 3-я группа - учащиеся 6-8 классов школ; 4-я группа - учащиеся 9-11 классов школ; 5-я группа - мужчины и женщины 1991-1998 годов рождения; 6-я группа - мужчины и женщины 1990 года рождения и старше. Дистанции состязаний – 50 м (1,2 и 3 группы) и 100 м (4,5 и 6 группы). В забеге одновременно участвуют два конькобежца.

Для участников и болельщиков организуют теплые палатки для обогрева, гардеробные, а также теплый чай и пирожки. Также можно будет покататься на ездовых собаках, и сделать красочное фото с ними.