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Кубок Азии

Кубок Азии

Первого мая на  Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею (Asia Kid Hockey Cup).   В соревнованиях примут участие  9 команд из четырех стран : Японии, Кореи, Китая и России.  Нашу страну будут представлять хоккеисты из Владивостока ( "Адмирал"), Уссурийска ("Тигры") и Южно-Сахалинска ( "Кристаллик", "Сахалинские Акулы").  

Как сообщают в ПСК "Сахалин", в соревнованиях  примут участие юные хоккеисты 2005-2006 года рождения. Кубок Азии пройдет по круговой системе. За пять дней во ДС “Кристалл” и ЛК “Арена-Сити”состоятся 36 матчей, по результатам которых и определят  лучшую детскую команда. Торжественное открытия турнира состоится в ДС "Кристалл" 1 мая в 14:00. Вход свободный.

Расписание игр турнира «Кубок Азии – 2017» 
 

01.05.2017 
10:00 Арена Мастер 2008 – Япония II  (ДС "Кристалл") 
11:30 Корея – Адмирал  (ДС "Кристалл") 
14:00 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА (ДС "Кристалл")

14:30 Кристалл – Сахалинские акулы (ДС "Кристалл")
16:00 Япония I – Япония II (ДС "Кристалл") 
17:30 Арена Мастер 2008 – Корея (ДС "Кристалл") 
19:00 Адмирал – Китай (ДС "Кристалл") 


02.05.2017 
10:00 Корея – Япония I ( ЛК "Арена-Сити")  
11:30 Китай – Арена Мастер 2008  ( ЛК "Арена-Сити") 
11:15 Кристалл – Адмирал (ДС "Кристалл") 
13:00 Сахалинские Акулы – Тигры (Уссурийск) (ЛД «Арена – Сити»)
15:00 Япония II – Корея ( ЛК "Арена-Сити") 
16:30  Япония I – Китай ( ЛК "Арена-Сити") 
17:30 Арена Мастер 2008 – Кристалл (ДС "Кристалл") 
18:00 Адмирал – Сахалинские Акулы ( ЛК "Арена-Сити")

19:30 Китай – Тигры (Уссурийск) (ЛК "Арена-Сити") 


03.05.2017 
11:15 Кристалл – Япония I (ДС "Кристалл") 
10:00 Китай – Япония II ( ЛК "Арена-Сити") 
11:30 Сахалинские Акулы – Арена Мастер 2008 ( ЛК "Арена-Сити") 
13:00 Тигры (Уссурийск) – Адмирал ( ЛК "Арена-Сити") 
15:00 Корея – Китай ( ЛК "Арена-Сити") 
16:30 Сахалинские Акулы – Япония I ( ЛК "Арена-Сити") 
18:45 Кристалл – Япония II (ДС "Кристалл") 
18:00 Арена Мастер 2008 – Тигры (Уссурийск) ( ЛК "Арена-Сити")


04.05.2017 
10:00 Тигры (Уссурийск) – Япония I ( ЛК "Арена-Сити") 
11:30 Сахалинские Акулы – Япония II ( ЛК "Арена-Сити") 
11:15 Кристалл – Корея (ДС "Кристалл") 
13:00 Арена Мастер 2008 – Адмирал ( ЛК "Арена-Сити") 
15:00 Тигры (Уссурийск) – Япония II ( ЛК "Арена-Сити") 
16:30 Япония I – Адмирал ( ЛК "Арена-Сити") 
18:00 Сахалинские Акулы – Корея ( ЛК "Арена-Сити") 
17:30 Кристалл – Китай (ДС "Кристалл") 

05.05.2017 
10:00 Тигры – Корея ( ЛК "Арена-Сити")  
10:00 Адмирал – Япония II (ДС "Кристалл") 
11:30 Арена Мастер 2008 – Япония I (ДС "Кристалл")

 

11:30 Сахалинские Акулы - Китай ( ЛК "Арена-Сити")
13:00 Тигры (Уссурийск) – Кристалл (ДС "Кристалл") 
14:45  ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА (ДС "Кристалл")

 

 

17:30 Арена Мастер 2008 – Корея (ДС "Кристалл") 

19:00 Кристаллик – Сахалинские акулы (ДС "Кристалл")
 

Возрастной рейтинг: без ограничений

Где и когда?
Кристалл, дворец спорта

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор

1 мая, понедельник
10:00
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2 мая, вторник
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3 мая, среда
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4 мая, четверг
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5 мая, пятница
10:00
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