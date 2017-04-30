Первого мая на Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею (Asia Kid Hockey Cup). В соревнованиях примут участие 9 команд из четырех стран : Японии, Кореи, Китая и России. Нашу страну будут представлять хоккеисты из Владивостока ( "Адмирал"), Уссурийска ("Тигры") и Южно-Сахалинска ( "Кристаллик", "Сахалинские Акулы").

Как сообщают в ПСК "Сахалин", в соревнованиях примут участие юные хоккеисты 2005-2006 года рождения. Кубок Азии пройдет по круговой системе. За пять дней во ДС “Кристалл” и ЛК “Арена-Сити”состоятся 36 матчей, по результатам которых и определят лучшую детскую команда. Торжественное открытия турнира состоится в ДС "Кристалл" 1 мая в 14:00. Вход свободный.

Расписание игр турнира «Кубок Азии – 2017»



01.05.2017

10:00 Арена Мастер 2008 – Япония II (ДС "Кристалл")

11:30 Корея – Адмирал (ДС "Кристалл")

14:00 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА (ДС "Кристалл")

14:30 Кристалл – Сахалинские акулы (ДС "Кристалл")

16:00 Япония I – Япония II (ДС "Кристалл")

17:30 Арена Мастер 2008 – Корея (ДС "Кристалл")

19:00 Адмирал – Китай (ДС "Кристалл")



02.05.2017

10:00 Корея – Япония I ( ЛК "Арена-Сити")

11:30 Китай – Арена Мастер 2008 ( ЛК "Арена-Сити")

11:15 Кристалл – Адмирал (ДС "Кристалл")

13:00 Сахалинские Акулы – Тигры (Уссурийск) (ЛД «Арена – Сити»)

15:00 Япония II – Корея ( ЛК "Арена-Сити")

16:30 Япония I – Китай ( ЛК "Арена-Сити")

17:30 Арена Мастер 2008 – Кристалл (ДС "Кристалл")

18:00 Адмирал – Сахалинские Акулы ( ЛК "Арена-Сити")

19:30 Китай – Тигры (Уссурийск) (ЛК "Арена-Сити")



03.05.2017

11:15 Кристалл – Япония I (ДС "Кристалл")

10:00 Китай – Япония II ( ЛК "Арена-Сити")

11:30 Сахалинские Акулы – Арена Мастер 2008 ( ЛК "Арена-Сити")

13:00 Тигры (Уссурийск) – Адмирал ( ЛК "Арена-Сити")

15:00 Корея – Китай ( ЛК "Арена-Сити")

16:30 Сахалинские Акулы – Япония I ( ЛК "Арена-Сити")

18:45 Кристалл – Япония II (ДС "Кристалл")

18:00 Арена Мастер 2008 – Тигры (Уссурийск) ( ЛК "Арена-Сити")



04.05.2017

10:00 Тигры (Уссурийск) – Япония I ( ЛК "Арена-Сити")

11:30 Сахалинские Акулы – Япония II ( ЛК "Арена-Сити")

11:15 Кристалл – Корея (ДС "Кристалл")

13:00 Арена Мастер 2008 – Адмирал ( ЛК "Арена-Сити")

15:00 Тигры (Уссурийск) – Япония II ( ЛК "Арена-Сити")

16:30 Япония I – Адмирал ( ЛК "Арена-Сити")

18:00 Сахалинские Акулы – Корея ( ЛК "Арена-Сити")

17:30 Кристалл – Китай (ДС "Кристалл")



05.05.2017

10:00 Тигры – Корея ( ЛК "Арена-Сити")

10:00 Адмирал – Япония II (ДС "Кристалл")

11:30 Арена Мастер 2008 – Япония I (ДС "Кристалл")

11:30 Сахалинские Акулы - Китай ( ЛК "Арена-Сити")

13:00 Тигры (Уссурийск) – Кристалл (ДС "Кристалл")

14:45 ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА (ДС "Кристалл")

17:30 Арена Мастер 2008 – Корея (ДС "Кристалл")

19:00 Кристаллик – Сахалинские акулы (ДС "Кристалл")

Возрастной рейтинг: без ограничений