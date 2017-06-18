Молодежный фестиваль "Краски лета — 2017" состоится в Южно-Сахалинске 18 июня. Его организовывает центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.



— "Краски лета" — это первый фестиваль, проводимый молодежной гостиной "Кам'Ин" на придомовой территории. Мы выйдем за стены клуба, чтобы показать молодежи разнообразные формы досуга, как можно интересно провести время. Во время фестиваля мы также будем рассказывать всем жителям о деятельности нашего клуба, — сказала менеджер молодежной гостиной "Кам' Ин" ЦМИ Екатерина Шакирова.



В этот день на придомовой территории у молодежной гостиной "Кам' Ин" (улица Поповича, 20а) развернется увлекательная развлекательная программа. Ее откроет в 14 часов выступление творческих коллективов города: Hip-hop manufactory, школы ирландских танцев "Элрид". Виктор Руднев продемонстрирует мастерство поинг-шоу, участники клуба исторической реконструкции "Путь меча" проведут показательное выступление.



СРОО "Российская ассоциация интеллектуальных клубов" проведет для гостей мероприятия интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок".



Развлекательная программа продолжится в 15 часов работой творческих площадок. Все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать аквагрим. Также все желающие смогут научиться мастерству твистинга.



Подробности можно узнать по телефону: 76-32-49.