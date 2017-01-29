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Корзинка желаний

Корзинка желаний

На встрече с символом года в зоопарке была запущена акция «Корзинка желаний», где каждый желающий мог записать свое заветное желание и опустить в корзинку.

Сотрудники зоопарка трепетно собирают все ваши загаданные желания, чтобы они исполнились 29 января. 
Уважаемые посетители, у Вас есть еще возможность загадать свое желание. Для этого нужно прийти к нам в гости, заполнить анкету и опустить ее в лукошко. Корзинка желаний располагается в Административном здании сразу при входе.
Участников акции ждем 29 января в 12.00. Исполнять желания будет Ваш любимый зоопарк. 
Контактная информация: 30-37-47, 50-56-26. 

 
Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

29 января, воскресенье
12:00
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