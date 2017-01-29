На встрече с символом года в зоопарке была запущена акция «Корзинка желаний», где каждый желающий мог записать свое заветное желание и опустить в корзинку.

Сотрудники зоопарка трепетно собирают все ваши загаданные желания, чтобы они исполнились 29 января.

Уважаемые посетители, у Вас есть еще возможность загадать свое желание. Для этого нужно прийти к нам в гости, заполнить анкету и опустить ее в лукошко. Корзинка желаний располагается в Административном здании сразу при входе.

Участников акции ждем 29 января в 12.00. Исполнять желания будет Ваш любимый зоопарк.

Контактная информация: 30-37-47, 50-56-26.