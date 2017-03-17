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Константин Колупаев

Константин Колупаев

17 марта в 17.00 художник Константин Колупаев проведет мастер-класс в технике «гризайль». Перед участниками будет поставлена задача научиться постепенному выплавлению цвета из разнохарактерных тональных замесов. В процессе мастер-класса Константин Колупаев расскажет об особенностях выбранного жанра «натюрморт», а зрители получат возможность по-новому взглянуть на предмет и попытаются создать свою живописную работу под руководством художника.

При создании монохромной композиции будут использованы гуашь и уголь. Материалы предоставляет музей.

Место проведения: Сахалинский областной художественный музей.

Стоимость мастер-класса - по прейскуранту музея.

Для участия в мастер-классе необходимо записаться по телефону: 72-37-38.

 

Билеты можно приобрести заранее в кассе музея.

 

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

17 марта, пятница
17:00
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