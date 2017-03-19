Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории городского парка культуры и отдыха, имени Гагарина. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

«Сложность тренировки будет зависеть от возможностей человека. Посмотрим, кто на что способен. Начнем с разминки, затем продолжим комплексом упражнений, затем бег» - рассказывает Роман Трубецкой. «Мы решили предложить эту идею министерству, нас поддержал Антон Владимирович Зайцев. Занятия будут проходить бесплатно».

«Сегодня в области уже существуют бесплатные программы спортивной направленности. Например, социальный фитнес. Он был создан три года назад. Если в первое время его посещали всего несколько человек, то сегодня появились целые группы, тренеров стало больше. К тому же, проект реализуется круглый год. Летом – фитнес, зимой – лыжи. Думаю, что

бег тоже заинтересует сахалинцев» - заметил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.

Расписание занятий уже составлено. Побегать в удовольствие можно по средам в 19:00 часов и в воскресенье в 18:00 часов. Узнать более подробную информацию можно по телефону: 89652972597.

Первое занятие состоялось 2 ноября 2016 года.