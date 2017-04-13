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КАФЕДРАма

КАФЕДРАма

Областной фестиваль народных драматических театров «КАФЕДРАма» пройдет в областной столице с 14 по 16 апреля 2017 года.

Программа фестиваля:

14 апреля   ГДК «Родина»

11:00 – открытие фестиваля

11:30 —  спектакль «Жажда» 12+ (г. Поронайск)

«Человеческому роду от природы дано бремя,

И покорны все народы, и несёт любое племя.

Три порока его гложут — три неукротимых страсти:

Жажда славы, жажда денег, да в придачу жажда власти…»

Это было с нами от зари времен и продолжится после нас.

15:00 — спектакль «Время полной луны» 14+ (г. Оха)

Молодежный спектакль по мотивам сказки Р. Киплинга «Книга джунглей»

«…Время полной луны свой диктует закон
Мы придем в ваши сны, имя нам — легион…»

19:00 – спектакль «Претерпевший же до конца спасется» 16+ (г. Южно-Сахалинск)

Спектакль-размышление. История, случившаяся в кафе на границе двух миров…

15 апреля ГДК «Родина»

11:30 —  спектакль «Счастливый билет?» 12+ (г. Южно-Сахалинск)

Дарио Фо рассказывает историю о том, как на обычную домоправительницу Маркольфу сваливается невиданное счастье – выигрышный лотерейный билет, который не только значительно повышает ее благосостояние, но и вводит Маркольфу в круг завидных невест. Вот только сама героиня об этом не догадывается, что значительно упрощает ситуацию для новоиспеченных женихов…

15:00 — спектакль «Странный мир театра» 12+ (г. Александровск-Сахалинский)

Банальный любовный треугольник, но его участники — актёры. В жизни они продолжают играть как на сцене. Очевидно, в этом и заключается главная странность мира театра…

19:00 – спектакль «Медовый месяц Золушки» 12+ (г. Холмск)

Сказочная повесть про тех двоих, без которых событий, известных всем на свете, не случилось бы… Про нее и напоминать-то людям нелепо. Ее, кажется, знают даже дикари. В пять лет или в одиннадцать все и каждый роняли слезу над ее обидами, над неоцененными сокровищами ее души… Весь христианский мир любит ее за доброту, за скромность, за незлопамятный и неунывающий нрав! И каждый радовался лично, когда эти прелести отмыли от сажи и подали, наконец, в достойном обрамлении. И когда сам Принц пришел от нее в любовный восторг! Вообще все кончилось здорово — свадьбой, счастьем, весельем, полной победой справедливости… Так?

16 апреля

11:30 «ГДК Родина» —  спектакль «Боинг-Боинг» 16+ (пгт. Ноглики)

Комедия «Боинг-Боинг» с самого дня своей премьеры в 1960 году ежедневно смешит полные залы в Париже, а в остальном мире слывет самой популярной французской пьесой. Главный герой «Боингов», парижанин Бернар живет красиво и размашисто, полностью довольный собой, жизнью и поочередно — тремя невестами-стюардессами. Между делом он поучает основам красивой жизни непутевого приятеля Робера. Идиллию, естественно, рушит одновременный приезд трех дам Бернара, превращая действие в феерию неудобных положений и отличительного французского юмора.

15:00 МТЦ им. А.П. Чехова – закрытие фестиваля и спектакль «Chuma21» 16+ (г. Санкт-Петербург)

PG PROJECT представляет спектакль Chuma21 по мотивам романа Альбера Камю «Чума»

О спектакле:

Чума пришла без приглашения, как приходит любая болезнь, война или же ссора в дом, где было всё тихо и мирно. Придумав множество причин для бед, человечество вечно пребывает в состоянии прогрессирующей неведомой болезни. У неё нет симптомов, и проявляется она у всех по-разному, но так или иначе больны все. Остаётся только ждать… Кому-то уготовано исцеление, а кто-то до конца дней погрязнет в своей собственной чуме.

В качестве музыкального сопровождения выбрана музыка Альфреда Шнитке. В том, что он писал есть некая истина мироздания: «чем красивее, тем ближе к дьяволу».

Режиссеры и хореографы: Сергей Медведев, Наташа Беспалова.

Сценография: Сергей Медведев

Художник по костюмам: Наташа Беспалова

Художник по свету: Эмиль Авраменко

Продолжительность: 60 минут.

Спектакль рекомендован лицам старше 18 лет.

Вход по билетам, бесплатные билеты в кассе Чехов-центра и ГДК «Родина».

Подробности по тел. 8(4242) 72-20-62

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

14 апреля, пятница
00:00
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15 апреля, суббота
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16 апреля, воскресенье
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Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

16 апреля, воскресенье
15:00
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