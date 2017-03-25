афиша
афиша
Регистрация
Искусство квиллинга

Искусство квиллинга

В субботу, 25 марта в 16.30, в Сахалинском областном художественном музее состоится мастер-класс «Искусство квиллинга».

На мастер-классе вы сможете изготовить открытку с цветочной композицией.

Квиллинг, также известен как бумагокручение — искусство изготовления композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом получаются элементы бумагокручения. Искусство бумагокручения возникло в конце XIV — начале XV веков в средиземноморской Европе. В России данное искусство стало популярным только в конце XX века.

Принцип скручивания бумаги достаточно прост, однако для достижения достойного результата необходимо проявить терпение и усидчивость.

Мастер-класс для взрослых и детей с 12 лет.

Для участия необходима регистрация по телефону: 72-37-38

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

25 марта, суббота
16:30
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Фигурное катание на коньках
Фигурное катание на коньках
Всемирный День Театра
Всемирный День Театра
Костюмированный поход в музей
Костюмированный поход в музей
Малыш Гарик
Малыш Гарик
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru