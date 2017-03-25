В субботу, 25 марта в 16.30, в Сахалинском областном художественном музее состоится мастер-класс «Искусство квиллинга».

На мастер-классе вы сможете изготовить открытку с цветочной композицией.

Квиллинг, также известен как бумагокручение — искусство изготовления композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом получаются элементы бумагокручения. Искусство бумагокручения возникло в конце XIV — начале XV веков в средиземноморской Европе. В России данное искусство стало популярным только в конце XX века.

Принцип скручивания бумаги достаточно прост, однако для достижения достойного результата необходимо проявить терпение и усидчивость.

Мастер-класс для взрослых и детей с 12 лет.

Для участия необходима регистрация по телефону: 72-37-38