Икебана
18 февраля в 12.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова принять участие в мастер-классе от школы икебана Согецу.
Школа икебаны Согецу - одна из ведущих школ икебаны в Японии, которая имеет отделения своей школы по всему миру, в том числе и в Южно-Сахалинске.
В островной столице школа представляет красивейшую национальную традицию японского народа уже более 10 лет. Основатель школы и первый педагог на Сахалине - Кудряшова Александра Семёновна.
Школу представят несколько педагогов во главе с Ивановой Олесей Владимировной - членом международной ассоциации учителей икебаны г. Токио, Япония.
Преподаватели дадут открытый урок, в котором смогут поучаствовать сахалинцы и гости острова, и приоткроют некоторые секреты утонченного искусства икебаны.
Участники мастер-класса смогут насладиться общением с прекрасным - цветами, миром природы и получить заряд хорошего настроения и истинной гармонии.
Запись обязательна!
Зарегистрироваться для участия в мастер-классе можно по телефону: 72-37-38.
Участникам необходимо принести по три одинаковых цветка!
Ждем вас!
Адрес музея: ул. Ленина, 137
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38
www.sakhartmuseum.ru
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643