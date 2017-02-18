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Икебана

Икебана

18 февраля в 12.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова принять участие в мастер-классе  от школы икебана Согецу.

Школа икебаны Согецу - одна из ведущих школ икебаны в Японии, которая имеет отделения своей школы по всему миру, в том числе и в Южно-Сахалинске.

В островной столице школа представляет красивейшую национальную традицию японского народа уже более 10 лет. Основатель школы и первый педагог на Сахалине - Кудряшова Александра Семёновна.

Школу представят несколько педагогов во главе с Ивановой Олесей Владимировной - членом международной ассоциации учителей икебаны г. Токио, Япония.

Преподаватели дадут открытый урок, в котором смогут поучаствовать сахалинцы и гости острова, и приоткроют некоторые секреты утонченного искусства икебаны.

Участники мастер-класса смогут насладиться общением с прекрасным - цветами, миром природы и получить заряд хорошего настроения и истинной гармонии.

Запись обязательна!

Зарегистрироваться для участия в мастер-классе можно по телефону: 72-37-38.

Участникам необходимо принести по три одинаковых цветка!

Ждем вас!

Адрес музея: ул. Ленина, 137

Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

18 февраля, суббота
12:00
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