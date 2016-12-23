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Художественная гимнастика

Художественная гимнастика

В предстоящие пятницу и субботу, 23 и 24 декабря в спортивном комплексе «Олимпия парк» состоится Открытое первенство Сахалинской области по художественной гимнастике. На площадку выйдут сильнейшие спортсменки от 9 до 15 лет, представляющие отделения художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин», ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска, ДДЮТ областного центра, а также гости из Корсакова, Хабаровска и Якутска.

В первый день соревнований в многоборье выступят девочки 3-го, 2-го и 1-го спортивных разрядов. После этого, состоится торжественная церемония открытия первенства островного региона. Продолжатся соревнования выступлением участниц в групповых упражнениях – многоборье.

24 декабря девочки, выступающие по программе 3, 2, и 1 разрядов выйдут на ковер с гимнастическими снарядами: скакалками, обручами, мячами и булавами.

По итогам состязаний состоится церемония награждения призеров и победителей, а также будет сформирована сборная Сахалинской области для участия в зональных соревнованиях в 2017 году.

Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Где и когда?
Олимпия-парк

Южно-Сахалинск, 15 км. Корсаковской трассы, тел. (4242) 45-22-55, 45-22-50

23 декабря, пятница
12:00
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24 декабря, суббота
12:00
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